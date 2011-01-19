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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

فروزش:

توسعه فرهنگ مهارت آموزی در لرستان ضروری است

توسعه فرهنگ مهارت آموزی در لرستان ضروری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان بر ضرورت توسعه فرهنگ مهارت آموزی به منظور اشتغال پایدار در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی فروزش در نشست با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان در سخنانی اظهار داشت: آموزش یکی ازمولفه های اصلی توسعه در هر جامعه ای است.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء مهارت نیروی انسانی یک جامعه تنها با آموزش امکان پذیر است، یادآور شد: وظیفه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در سطح استان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: توسعه فرهنگ مهارت آموزی به منظور اشتغال پایدار در لرستان ضروری است چرا که منابع انسانی با آموزش و مهارت آموزی پیشرفت خواهد کرد.

فروزش با تاکید بر اینکه بخشی از بیکاری در لرستان ناشی ازعدم مهارت لازم است، خاطر نشان کرد: آموزش های مهارتی و نظری می بایست در کنار هم باشند تا نیازهای جامعه مرتفع شود.

وی تصریح کرد: با تعامل و همکاری بین دانشگاه علمی کاربردی و ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توان گام های موثری در راستای برطرف کردن بیکاری و ارتقاء سطح دانش علمی و نظری کارجویان برداشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان نیز در این نشست در سخنانی بیان داشت: در حال حاضر مقوله نظام ملی مهارت در کشور در دستور کار است و بطور جدی در سطوح مختلف مدیریتی دانشگاه پیگیری می شود.

کیانوش بهرهی با تاکید بر اینکه توسعه مهارتی در دانشگاهها و آموزش فنی و حرفه ای امری ضروری است، ادامه داد: از این پس آموزشها در دو بخش نظری و مهارتی تفکیک می شود که به طور قطع حرکت اثربخشی خواهد بود.

وی افزود: درآموزش های فنی و حرفه ای پتانسیل های خوبی درزمینه های فضا، تجهیزات، امکانات و مدرسین مجرب وجود دارد که می توان با تعامل و همکاری بین دانشگاه علمی و کاربردی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای درخصوص ایجاد اشتغال بستر سازی مناسبی صورت داد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با بیان اینکه نظام آموزش ملی مهارت حرکت بسیار خوب و اثربخشی در کشور است، ادامه داد: اگر این نظام به درستی پیاده سازی شود درسالهای آینده مشکلی در حوزه اشتغال نخواهیم داشت.

بهرهی با تاکید بر اینکه تاکنون نتوانسته ایم ارتباط منطقی بین بازار کار و دانشگاهها برقرار کنیم، یادآور شد: با پیاده سازی نظام ملی مهارت می توان دانشگاه ها را به بازار کار وصل کرد.

بنابر این گزارش درپایان این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در خصوص استفاده ازفضا، امکانات و تجهیزات موجود در مرکز آموزش فنی وحرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی در قالب یک قرارداد آموزشی همکاری مشترک به عمل آید.

کد مطلب 1236115

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