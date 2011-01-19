توسعه فرهنگ مهارت آموزی در لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی فروزش در نشست با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان در سخنانی اظهار داشت: آموزش یکی ازمولفه های اصلی توسعه در هر جامعه ای است.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء مهارت نیروی انسانی یک جامعه تنها با آموزش امکان پذیر است، یادآور شد: وظیفه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در سطح استان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: توسعه فرهنگ مهارت آموزی به منظور اشتغال پایدار در لرستان ضروری است چرا که منابع انسانی با آموزش و مهارت آموزی پیشرفت خواهد کرد.

فروزش با تاکید بر اینکه بخشی از بیکاری در لرستان ناشی ازعدم مهارت لازم است، خاطر نشان کرد: آموزش های مهارتی و نظری می بایست در کنار هم باشند تا نیازهای جامعه مرتفع شود.

وی تصریح کرد: با تعامل و همکاری بین دانشگاه علمی کاربردی و ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توان گام های موثری در راستای برطرف کردن بیکاری و ارتقاء سطح دانش علمی و نظری کارجویان برداشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان نیز در این نشست در سخنانی بیان داشت: در حال حاضر مقوله نظام ملی مهارت در کشور در دستور کار است و بطور جدی در سطوح مختلف مدیریتی دانشگاه پیگیری می شود.

کیانوش بهرهی با تاکید بر اینکه توسعه مهارتی در دانشگاهها و آموزش فنی و حرفه ای امری ضروری است، ادامه داد: از این پس آموزشها در دو بخش نظری و مهارتی تفکیک می شود که به طور قطع حرکت اثربخشی خواهد بود.

وی افزود: درآموزش های فنی و حرفه ای پتانسیل های خوبی درزمینه های فضا، تجهیزات، امکانات و مدرسین مجرب وجود دارد که می توان با تعامل و همکاری بین دانشگاه علمی و کاربردی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای درخصوص ایجاد اشتغال بستر سازی مناسبی صورت داد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با بیان اینکه نظام آموزش ملی مهارت حرکت بسیار خوب و اثربخشی در کشور است، ادامه داد: اگر این نظام به درستی پیاده سازی شود درسالهای آینده مشکلی در حوزه اشتغال نخواهیم داشت.

بهرهی با تاکید بر اینکه تاکنون نتوانسته ایم ارتباط منطقی بین بازار کار و دانشگاهها برقرار کنیم، یادآور شد: با پیاده سازی نظام ملی مهارت می توان دانشگاه ها را به بازار کار وصل کرد.

بنابر این گزارش درپایان این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در خصوص استفاده ازفضا، امکانات و تجهیزات موجود در مرکز آموزش فنی وحرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی در قالب یک قرارداد آموزشی همکاری مشترک به عمل آید.