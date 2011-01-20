از گنجینه موزه هنر انقلاب تا آثار قباد شیوا و مش اسماعیل

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه اول بهمن، بعد از سه دهه یک پرده 32 متری از نقاشی قهوهخانهای که "داستان اسلام از ابتدا تا انتها" نام دارد، در نگارخانه 66 رونمایی میشود. طراحی این نقاشی قهوه خانهای را عباس بلوکیفر و ساخت و اجرای آن را بیوک احمری برعهده داشتهاند. خلق این نقاشی قهوه خانهای از سال 1352 شروع اما با وقفه روبهرو شده بود.
اگر به این نمایشگاه سرزدید، میتوانید 50 اثر از دورههای مختلف فعالیتهای احمری شامل خط، خوشنویسی، آبرنگ، نگارگری و ... که برگرفته از مجموعه شخصی صادق تبریزی هستند، به همراه 60 اثر از شاهکارهای نقاشی قهوه خانهای و شمایلهای شیشهای را به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران ببینید.
این نمایشگاه در نگارخانه 66 واقع در خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، شماره 142 به مدت یک ماه برگزار می شود. نگارخانه 66 را صادق تبریزی که نقاش و یکی از مجموعهداران آثار هنری است، تاسیس کرده.
حوزه هنری
در صورتی که در تعطیلات آخر هفته فرصت نکردید به نمایشگاههای تجسمی سربزنید، تاسف نخورید چون در اوایل هفته آینده چند نمایشگاه دیگر نیز افتتتاح میشود که میتوانید در برنامه هفتگی خود آنها را بگنجانید.
یکی از آنها که در نزدیکی نگارخانه 66 قرار دارد، نمایشگاه آثار عاشورایی گنجینه موزه هنری انقلاب است و در حاشیه "سوگواره عصر سوره" به معرض دید عموم گذاشته میشود.
این نمایشگاه 50 تابلوی نقاشی از هنرمندان حوزه هنری مانند مانند کاظم چلیپا، حسین خسروجردی، حبیبالله صادقی، مرتضی گودرزی دیباج، ایرج اسکندری، عبدالحمید قدیریان، غلامعلی طاهری و مصطفی ندرلو را به مناسبت سوگواره پوسترهای عاشورایی در معرض دید عموم قرار میدهد.
برای دیدن نمایشگاه میتوانید از ساعت 9 تا 19 دوم تا پانزدهم بهمن به موزه هنر انقلاب حوزه هنری واقع در تقاطع حافظ و سمیه مراجعه کنید.
صبا
احتمالا آنها که به هنرهای تجسمی علاقه دارند یا بازدید از نمایشگاهها را در برنامههای خود قرار دادهاند، با نام "مش اسماعیل" آشنا هستند.
قرار است 18 اثر حجم شامل دست ساختههای فلزی مشهدی اسماعیل توکلی معروف به "مش اسماعیل"، هنرمند خودآموخته به عنوان اولین مرحله از رونمایی گنجینه موسسه فرهنگی هنری صبا در نگارخانه لرزاده به نمایش گذاشته شود.
گنجینه هنر معاصر صبا که پس از این افتتاح بهتدریج و به صورت مناسبتی، موضوعی، شخصیتی و ... رونمایی میشود، آثاری از هنرمندان نوگرای ایران از جمله سهراب سپهری، محسن وزیری مقدم، احمد اسفندیاری، محمود جوادی پور، حسین زنده رودی، فرامرز پیلارام، اردشیر و بهمن محصص، پرویز کلانتری و ... را در خود دارد.
بنابراین چنانچه قصد بازدید از نگارخانه 66 و حوزه هنری را دارید، به دلیل نزدیکی این نگارخانهها به یکدیگر خالی از لطف نیست به این نمایشگاه که ساعت 16 روز یکشنبه، 10 بهمن در نگارخانه لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، شماره 125 افتتاح میشود، بروید.
ایست
یکی دیگر از پیشنهادهای ما نمایشگاهی از آثار قباد شیوا است که به مناسب هفتادمین سالگرد تولد این گرافیست در نگارخانه ایست برگزار میشود.
در افتتاحیه این نمایشگاه که "شیوا، 70" نام دارد، قرار است محمد ابراهیم جعفری نقاش، علیرضا سمیعآذر منتقد هنری، حمید سوی منتقد هنری و هادی هزارهای شاعر به سخنرانی در مورد قباد شیوا و آثار وی بپردازند.
نمایشگاه از ساعت 16روز یکشنبه، سوم بهمن افتتاح میشود و تا روز 12این ماه در نگارخانه ایست واقع در میدان درکه، خیابان شهید احمد پور، نبش بن بست گلستان، پلاک دو ادامه دارد.
قباد شیوا، طراح و گرافیست سال 1319 در همدان متولد شد. در سال 1345 در رشته نقاشی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و پس از سالها تجربه عملی در زمینه گرافیک مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه pratt شهر نیویورک در سال 1359اخذ کرد.
به دلیل آنکه شیوا توانست گرافیک را با ویژگی ایرانی خلق و آن را به دنیا معرفی کند، آثارش در موزههای مختلف جهان و مجموعهداران بینالمللی جای گرفته است.
تأسیس بخش گرافیک در رادیو تلویزیون ایران در سال 1347راهاندازی بخش گرافیک انتشارات سروش در سال 1350و تدریس در دانشگاه از جمله فعالیتهای وی بودهاند. همچنین شیوا از مؤسسان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، پایهگذار و برنامهریز اولین دوسالانه پوستر تهران بوده است.
وی تا به حال نمایشگاههای متعددی در زمینه نقاشی، عکاسی و گرافیک در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی از جمله انگلستان، فرانسه، آمریکا به تماشا گذاشتهاست. آثار وی بارها در نشریات جهانی انتخاب و چاپ شده است.
شیوا منتحب انجمن بینالمللی طراحان گرافیک AGI است و در حال حاضر در مؤسسه خود در زمینه مدیریت، مشاوره هنری و همچنین طراحی گرافیک، طراحی محیطی و نمایشگاهی فعالیت دارد.
منتخبی از پوسترهای وی در قطع رحلی در سال 1383و منتخبی از آثارش در قطع جیبی در سال 1384توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی چاپ و نشر نظر منتشر شد.
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