مرکز تلفن 111 جهت شکایات و نظرات مردم در کرمانشاه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد علی بصام تبار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سامانه حدود سه ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و مردم می توانند از طریق شماره سه رقمی 111 که به صورت رایگان خواهد بود، درخواستها، شکایات و نظرات خود را در خصوص دستگاههای دولتی در میان گذارند.

وی افزود: مر کز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت) با داشتن نیروهای کارآزموده و توانمند آماده پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و درخواستهای مردم از طریق این سامانه حداکثر ظرف 15 روز است.

بصام تبار اظهار داشت: خط تلفن 111 بر روی 30 خط منتقل می شود (DIVERTاست) و در ساعات غیر اداری هم این سامانه تلفنی قادر است پیامهای مردمی را ضبط کند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد مدیران و پاسخگویی به شکایات استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: با ایجاد این سامانه تا حد زیادی از پروسه کاغذ بازی و نگارش نامه های کاغذی کاسته می شود و علاوه بر اینکه رسیدگی بهتر و سریعتری را موجب می شود، در وقت و هزینه مردم هم صرفه جوئی به عمل می آورد و ضمن احصای مشکلات دستگاههای دولتی، به افزایش بهره وری کار در این دستگاه ها نیز کمک خواهد کرد.