به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سومین نشست هماندیشی مسئولان و مدیران ورزش بانوان استانهای کشور، ششم بهمنماه سال جاری و به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان میزبانی نشست هماندیشی مسئولان و مدیران ورزش بانوان کشور را بر عهده دارد که قرار است از ششم بهمنماه و به مدت سه روز در استان اصفهان برگزار شود.
این نشست راهبردی در رشتههای ورزشهای همگانی، دو و میدانی، تیراندازی، ووشو، تکواندو و بدمینتون برگزار میشود و قرار است راهکارهای دستیابی به مدال در رشتههای پایه در آن به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
نشست راهبردی مسئولان و مدیران ورزش بانوان کشور در راستای اجرای برنامه راهبردی سال 89 در حوزه تربیت بدنی برگزار خواهد شد و مباحث نظری در رشتههای پایه را به بررسی خواهد گذاشت.
در این نشست با توجه به آسیبشناسی حوزه کارشناسی معاونت در خصوص سطح اطلاعات مخاطبان دورههای آموزشی در بخشهای مدیریت رفتار سازمانی، برنامهریزی در سازمانهای دولتی و مدیریت بودجه در بخش دولتی با استفاده از تجارب اساتید حوزه مدیریت ورزشی مد نظر قرار میگیرد.
کارگروههای جنبی و تخصصی با حضور رؤسای فدراسیونها و نواب رئیس بانوان این رشتهها برای ارائه راهکارهای اجرایی به 250 نفر از مخاطبان پیشبینی شده تا گامهای بلندتری در جهت پیشبرد اهداف ورزش بانوان برداشته شود.
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