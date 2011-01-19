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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

ایستوود زندگی بنیان گذار اف بی آی را می‌سازد

ایستوود زندگی بنیان گذار اف بی آی را می‌سازد

کلینت ایستوود فیلمساز و بازیگر آمریکایی فیلم زندگی جی ادگار هوور بنیان‌گذار اف بی آی را کارگردانی می‌کند.

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی لئوناردو دی کاپریو برای ایفای نقش هوور برگزیده شده است. علاوه بر دی کاپریو بازیگرانی چون جاش لوکاس، اد وست ویک، دیمن هریمن و آرمی همر برای ایفای نقش‌های دیگر برگزیده شده‌اند.

داستین لنس بلک فیلمنامه این فیلم با عنوان "جی ادگار" را نوشته است. در کارنامه بلک نگارش فیلمنامه "میلک" دیده می‌شود. برایان گریزر و ران هاوارد تهیه‌کنندگی فیلم را بر عهده دارند. جی ادگار هوور در سال 1924 ماموریت تاسیس سازمانی تحقیقات فدرال را یافت که یازده سال بعد با نام اف بی آی تاسیس شد.

جاش لوکاس در این فیلم نقش چارلز لیندبرگ را بر عهده دارد و هریمن نقش برونو هوپتمن مهاجری آلمانی را بازی می‌کند که به ربودن فرزند 20 ماهه لیندبرگ هوانورد نامدار آن دوران متهم شد. این پرونده به یکی از پرونده‌های مهم دوران کاری هوور تبدیل شد.

کد مطلب 1236124

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