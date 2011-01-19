بهروان پس از پنج روز از بیمارستان مرخص شد/ پیگیری مسئولان AFC

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان که در جریان دیدار تیم ملی مقابل کره شمالی بر اثر شدت گرفتن بیماری آنفلوانزا و ضعف عمومی به بیمارستان "حمد" شهر دوحه منتقل شده بود، پس از پنج روز مراقبت‌های ویژه زیر نظر گروه پزشکی کمیته برگزارکننده مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا بعدازظهر امروز چهارشنبه از بیمارستان مرخص و راهی هتل محل اقامت خود شد.

بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از پیگیری‌های مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و مقامات فدراسیون فوتبال قطر در خصوص اقدامات درمانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت بهبودی وضعیت بیماری‌اش قدردانی کرد.

وی یادآور شد: آقایان کفاشیان، نبی و مسئولان کمیته فرهنگی فدراسیون نیز امروز با حضور در بیمارستان از من عیادت کردند که جا دارد از این عزیزان بطور ویژه تشکر کنم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص دیدار حساس تیم ملی مقابل کره جنوبی اظهار داشت: در چند سال اخیر فوتبال ایران هرگز به کره جنوبی نباخته و اطمینان دارم با روحیه و عزم بالایی که در بازیکنان تیم ملی وجود دارد در دیدار روز شنبه این رقیب دیرینه را شکست خواهیم داد.

بهروان تصریح کرد: با توجه به وضعیت جسمانی‌ام فردا پنجشنبه به تهران بازمی گردم.