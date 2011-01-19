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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

"پریدن پلنگ روی وزن گوزن" فردا بررسی می‌شود

"پریدن پلنگ روی وزن گوزن" فردا بررسی می‌شود

مجموعه شعر "پریدن پلنگ روی وزن گوزن" اثر امان پویامک شاعر افغانی فردا پنجشنبه 30 دی‌ماه در حوزه هنری نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که سی‌و یکمین نشست نقد و بررسی ادبیات افغانستان محسوب می‌شود، مصطفی محدثی خراسانی شاعر و منتقد ایرانی به‌همراه حفیظ الله شریعتی شاعر و منتقد افغانی مجموعه شعر "پریدن پلنگ روی وزن گوزن" را تحلیل و بررسی می‌کنند.

امان پویامک در سال 1359 در ولایت پروان افغانستان به دنیا آمد. وی چندین مجموعه شعر و داستان را آماده‌ چاپ دارد که از آن میان می‌توان به مجموعه داستان‌کوتاه "عطر نان پشت ویترینهای روز" اشاره کرد.

مجموعه شعر "پریدن پلنگ روی وزن گوزن" در سال 1388 توسط انجن قلم افغانستان در کابل منتشر شده است.

نشست بررسی  کتاب "پریدن پلنگ روی وزن گوزن" ساعت 16 در  سالن مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری به نشانی تقاطع خیابان سمیه و حافظ برگزار می‌شود.

کد مطلب 1236127

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