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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

دانشگاه بیرجند میزبان سمینار ژئودینامیک شرق ایران است

دانشگاه بیرجند میزبان سمینار ژئودینامیک شرق ایران است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند از برگزاری سمینار علمی ژئودینامیک شرق ایران در بهمن ماه جاری در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مهدی خطیب پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در این دانشگاه برگزار شد، گفت: سمینار علمی ژئودینامیک شرق ایران به صورت کارگاه آموزشی دو روزه طی روزهای 17 و 18 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه بیرجند برگزار می ‌شود

استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بیرجند هدف از برگزاری این سمینار را بهینه‌ کردن سوالات پژوهشی عنوان کرد و بیان داشت: انتظار می رود در پایان این همایش چند سوال اساسی و موضوع پژوهش در مورد مباحث زمین ‌شناسی ارائه شود.

وی از حضور 50 نفر از متخصصان داخلی و خارجی در زمینه زمین ‌شناسی در این سمینار خبر داد و افزود: شرکت ‌کنندگان در این سمینار در این دو روز با ویژگی‌ های زمین ‌شناختی خاور ایران آشنا می ‌شوند.

خطیب در خصوص نحوه برگزاری این سمینار، تصریح کرد: در روز نخست این سمینار مباحث نظری مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در روز دوم شرکت ‌کنندگان در یک بازدید میدانی با ویژگی ‌های زمین ‌شناختی بیرجند از نزدیک آشنا می‌ شوند. 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در پایان یکی دیگر از محورهای این کارگاه آموزشی را بررسی چگونگی کاهش مخاطرات زمین عنوان کرد و یادآور شد: زمین ‌‌لرزه یکی از این مخاطرات است که برای کاهش خطرات آن باید سرچشمه‌ های لرزه ‌زا، ویژگی‌ های این سرچشمه ‌ها و همچنین ویژگی ‌های گسل‌ ها نیز به خوب شناسایی شود.

کد مطلب 1236129

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