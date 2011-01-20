پذیرش دانشجوی مجازی در بیش از 100 رشته محل دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله معتمدی با اشاره به موافقت شورای گسترش آموزش عالی، اظهار داشت: بر اساس موافقت این شورا، جذب 20 نفر در هر یک از کد رشته های مجازی کارشناسی ارشد پیام نور صورت می گیرد.

وی افزود: فهرست کد رشته های مجازی کارشناسی ارشد به سازمان سنجش ارسال شده تا پذیرش دانشجو در این رشته ها از نیمسال تحصیلی دوم (‌ بهمن ماه امسال ) آغاز شود.

معتمدی در مورد چگونگی تحصیل دانشجویان در دوره های مجازی اظهار داشت: این دوره ها کاملاً به صورت مجازی و بدون نیاز به حضور دانشجو در کلاس درس برگزار می شود و به عنوان مثال اگر دانشجویی در یک رشته محل، پذیرفته شود پرونده دانشجویی وی در واحد پیام نور مستقر در همان محل، تشکیل شده و امتحانات وی نیز در همان جا برگزار می شود اما دانشجویان با استفاده از سیستم های الکترونیکی می توانند به شیوه مجازی از هر نقطه کشور در کلاس درس دانشگاه شرکت کنند.

به گفته معاون دانشگاه پیام نور، تعداد واحدهای درسی دانشجویان مجازی با دیگر دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوه آموزشی پژوهشی درس می خوانند، هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: داوطلبانی که برای شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد امسال، ثبت نام کرده اند می توانند به هنگام انتخاب رشته، درصورت تمایل، رشته های مجازی دانشگاه پیام نور را انتخاب کرده و درصورت قبولی، از اسفندماه به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور، مشغول به تحصیل شوند.

معتمدی گفت: پذیرش دانشجویان مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به شیوه آموزش محور صورت می گیرد و دانشجویان نیازی به گذراندن واحدهای پایان نامه ندارند.