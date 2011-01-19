83 کتابخانه باز در مساجد گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان گفت: تا قبل از سفر سوم رئیس جمهور حدود 50 کتابخانه در سطح کانونهای استان فعال بود که 30 باب کتابخانه دیگر به آن اضافه می شود.

بیکی با اشاره به طرح تلاوت نور، تصریح کرد: در اجرای این طرح بیش از 500 مسجد تحت پوشش دبیرخانه قرار دارد و در همین راستا نیز 11 خانه نور در کانون ها تأسیس شده که به مباحث قرآنی به طور تخصصی پرداخته می شود.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان با اشاره به اینکه در حال حاضر 155 کانون فرهنگی هنری در این استان فعالیت می کنند، گفت: تا پایان سال این رقم به 220 کانون افزایش می یابد.

وی وجود کانون های تخصصی در استان را بازوی اجرایی و معین دبیرخانه دانست و افزود: با توجه به اینکه روز به روز تعداد کانون ها در حال افزایش است، دبیرخانه برای بالا بردن توان اجرایی خود اقدام به تجهیز ویژه برخی از کانون های فعال کرده تا بتواند از آن ها به عنوان کمک و بازوهای اجرایی و معین برای پیشبرد اهداف استفاده شود.

وی افزود: کانونهای تخصصی در زمینه های قرآن، مهدویت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزشی، پژوهشی در حال فعالیت هستند.