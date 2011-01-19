شیرازیهای بالای 30 سال غربالگری دیابت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مریم فروردین افزود: دیابت یک بیماری است که نیمی از افراد مبتلا، از آن اطلاعی ندارند و زمانی که به عوارض دیررس دیابت مبتلا می شوند، تازه به بیماری خود پی می برند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس توصیه می شود که همه افراد به طور مرتب آزمایشهای لازم را انجام داده و در طرحهای غربالگری شرکت کنند.

این کارشناس دیابت استان فارس تصریح کرد: 59 درصد کل مرگهای جهان در هزاره سوم ناشی از بیماریهای غیر واگیر است که در بین این بیماریها دیابت شایع ترین به شمار می رود.

وی افزود: به دلیل شیوه های نامناسب زندگی عوامل ایجاد کننده دیابت مانند چاقی، کم تحرکی و اضافه وزن گسترش یافته، بر این اساس توجه به غربالگری و اطلاع از وضعیت سلامتی ضروری است.

فروردین اظهار داشت: در حال حاضر 81 هزار و 343 فرد بالای 30 سال در شیراز غربالگری دیابت شده اند که 69 درصد از این افراد در مرحله اول در معرض خطر تشخیص داده شدند.

این کارشناس دیابت استان فارس تصریح کرد: پس از انجام آزمایشهای مربوطه از این افراد ، مشخص شد که 9 درصد از آنها به دیابت مبتلا بوده، 32 درصد افزایش کلسترول و حدود شش درصد نیز فشارخون بالا داشته اند که پیش از انجام غربالگری از ابتلا به آن بی اطلاع بوده اند.

وی اظهار داشت: با بالا رفتن تدریجی سن جمعیت کشور مشکلات ناشی از دیابت و عوارض آن بیش از پیش مشهود است که اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل دیابت می تواند نقش اساسی در کاهش بار این بیماری داشته باشد.

فروردین گفت: با اجرای غربالگری درصد شیوع دیابت و فشار خون مشخص می شود که با مقایسه آن با سطح مورد قبول جهانی قادر خواهیم شد که برنامه ریزی مناسبی برای پیشگیری انجام دهیم.

این کارشناس دیابت استان فارس با اشاره به اینکه مشکلاتی مانند تعریق، کاهش یا افزایش ناگهانی قندخون، کاهش وزن و ضعف و بی حالی از عوارض زودرس دیابت است، افزود: نارساییهای قلبی و عروقی، مشکلات چشمی که ممکن است به نابینایی منجر شود، مشکلات اعصاب محیطی، پای دیابتیک و در نهایت نارسایی مزمن کلیوی از عوارض دیررس دیابت هستند.

وی تاکید کرد: درغربالگری، افراد شرکت کننده از نظر وزن، قد، فشارخون و سابقه بیماری دیابت در خود یا خانواده مورد بررسی قرار می گیرند و براساس آیتمهای به دست آمده، افراد در معرض خطر شناسایی و درشش آزمایش میزان قندخون ناشتا(FBS)، میزان سطح چربیهای خون(LDL-HDL-chol-TG) و کراتینین به صورت رایگان شرکت می کنند.

فروردین اضافه کرد: براساس جواب آزمایشها در مورد مشاوره یا درمان افرادی که به دیابت مبتلا هستند یا در معرض خطر قرار دارند تصمیم گیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد دارای وزن زیاد، فشار خون بالا، سابقه دیابت در پدر، مادر، خواهر یا برادر و همه زنان باردار در معرض خطر دیابت درنظر گرفته می شوند که باید به منظور اطمینان از سلامت خود در طرح غربالگری شرکت کنند و در صورت نیاز به پیشگیری یا درمان بپردازند.

این کارشناس دیابت استان فارس اضافه کرد: در حال حاضر تمامی مراکز و پایگاههای بهداشتی درمانی، در سطح شیراز آماده غربالگری افراد بالای 30 سال در زمینه دیابت هستند.

وی با اشاره به اینکه این مراکز درساعات اداری فعالیت می کنند، اظهار داشت: اداراتی که تمایل به غربالگری کارکنان خود دارند، می توانند با تماس با دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمینه غربالگری رایگان را در محل کار برای کارمندان خود فراهم کنند.