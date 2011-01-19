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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

فلاح ‌زاده:

100 طرح فرهنگی در سفر سوم هیئت دولت به یزد افتتاح می شود

100 طرح فرهنگی در سفر سوم هیئت دولت به یزد افتتاح می شود

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد از افتتاح بیش از 100 طرح عمرانی با حضور رئیس جمهور و کابینه دولت در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح‌ زاده ظهر چهارشنبه قبل از سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد اظهار داشت: هم‌ اکنون دو هزار و 200 پروژه عمرانی و 930 پروژه صنعتی و معدنی در استان یزد در حال احداث است که این پروژه‌ ها تحولی عظیم در استان یزد ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت بیان داشت: 97 درصد مصوبات سفر اول و 63 درصد مصوبات دور دوم اجرایی شده و در این مسیر همراهی و پیگیری مسئولان و مدیران و درایت مردم بسیار راهگشا بوده است.

استاندار یزد همچنین ضمن قدردانی از حضور مردم و استقبال بی‌ نظیر آنها از رئیس جمهور، اظهار داشت: مردم یزد در برهه‌ های مختلف از جمله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حماسه خلق کرده‌ اند.

وی افزود: مردم انقلابی یزد در دوران دفاع مقدس با تقدیم چهار هزار شهید، 10 هزار جانباز و 700 آزاده، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کردند.

فلاح‌ زاده بیان داشت: این مردم در انتخابات، راهپیمایی ‌های روزهای قدس و 22 بهمن، حماسه 9 دی‌، استقبال از رئیس‌ جمهور و رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در صحنه حاضر شده‌ اند و افتخار‌‌آفرینی کرده ‌اند.

کد مطلب 1236137

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