به گزارش خبرگزاری مهر، سید ضیاء هاشمی در پی منصوب شدن به عنوان رئیس هیئت مدیره صنف واحد تهیهکنندگان نامهای خطاب به تهیهکنندگان سینمای ایران نوشته است. در این نامه که با شعر "ما به این در نه پی حشمت و جا آمدهایم/ از بد حادثه این جا به پناه آمدهایم" آغاز شده است آمده: این مکتوب گواهی است بر من و همه کسانی که بار سنگین رای و لطف و اعتمادشان را قرعه نام من حقیر کردند تا ردای خدمت و مسئولیت صنف بالنده تهیهکنندگی بر قامت نحیف من خودنمایی کند و من وامدار و چتردار واحدی باشم که قرار است این باره به تجارب پیشین مبتلا نشود . دیشب بعد از شب تلخ "زمهریر"در برج میلاد باز تا صبح قدم زدم و در آیینه نگریستم . دیدم غبار عمر بر موهایم بدجوری خودنمایی میکند و این موها چه آسان سپید شد در نور سینما یا ظلمت من خودم. دیدم چه راحت عهد شکستم و بعد از خانه سینما این بار ناخواستهتر از قبل دوباره شب نخوابیها و مسئولیت دامن مرا گرفت.
وی در ادامه میافزاید: امّا من با این غبار سنگین عمر بر سر میدانم که اینبار من خدمتگذار تمام تهیهکنندگان ایران و زحمتکشان این صنف درحال و گذشتهام و حرمت همه پیشینیان را میدانم، کسانی که در دورههای پیشین سردمدار این جریان بودهاند من جمله مهندس محمدعلی نجفی، کیانوش عیاری، غلامرضا موسوی، هوشنگ نورالهی، رسول صدرعاملی، جهانگیر کوثری، منوچهر شاهسواری، مرتضی شایسته و مسئولین تشکلهای دیگر تهیهکنندگی مانند منوچهر محمدی ،غلامرضا موسوی، ابولحسن داودی، عزیزالله حمید نژاد و... .
هاشمی در ادامه این نامه مینویسد: ما دور هم جمع شدهایم تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم و نیک حرمت همه را میدانیم بر هیچ کس ارزش تهیهکنندگانی که حتی نیامدند پوشیده نیست که کارآمدند و آنقدر اثر ماندگار هنری ثبت تاریخ سینمای این مملکت نمودهاند و آنقدر حضور درخور و مدیریتی داشتهاند که نقش زیبایشان بر حک لوح سینمای ایران به هیچ زد و بندی پاک نشود. پس ما قدر همه را میدانیم و تلاش خواهیم کرد تا همه باشند و بیایند و ببالند. چه بیایند و نیایند جایشان و حرمتشان محترم و در نزد ما محفوظ است.
وی مینویسد: و همه بهتر از من میدانید پذیرش مسئولیت در امروز چوب دو سر طلایی است که در هیچ زرگریای قدر ندارد. طلایش بیمقدار است امّا چوبش حوالهای است برای بر سر کوبیدن. البته سر سپید من از سنگ نیست امّا مهیای چوپ و چماقهای آماده است. چوبخور من ملس است به قول جمعی خود فروشی کردهام. اگر بنا بر صحت روایت باشد خود فروختهام خدا و شما را که نفروختهام. خود فروشی به مراتب بهتر از دیگری فروشی یا خدا فروشی است.
هاشمی در پایان مینویسد: زمان قاضی بزرگی است بر فروشندگان و خریداران. امّا اینک من ماندهام و جمع تهیهکنندگان و کسانی که بار امانتشان بر دوش من و ما گذاردهاند و باید به صلابت و سلامت به مقصد رسد که به هر قیمت و بهایی که باشد سعی و تلاش بر آن میگذارم که به بهترین وجه من الوجوه به انجامش رسانم . نقد و نظر و پیشنهادات همه موجب روشن شدن راهمان است و با جان و دل تلاش میکنیم حق رفته تهیهکنندگان و شان بایسته تهیهکنندگی را دوباره بیابیم. با سوزش نه سازش، با آشتی نه قهر و با پشتوانه تهیهکنندگان سینمای ایران که نجابت و وقارشان بزرگ است و قطعاً اشتباهاتشان هم کوچک نبوده است. این مکتوب گواه باشد برای بعد من و ما و شما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
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