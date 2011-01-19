بارش باران در مناطق شرقی/ کاهش دمای فردای تهران به 2 درجه زیر صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد سامانه بارشی که از روز سه شنبه از سمت جنوب وارد کشور شده، طی روزهای چهارشنبه در بخشهای جنوبی کشور فعال شده و در روز پنجشنبه از فعالیت آن کاسته شده و تنها در جنوب شرق و شرق فعال می شود.

بنابراین برای مناطق مذکور در دو روز آینده بارش باران، وزش باد و گاهی رعد و برق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

همچنین در این مدت خلیج فارس مواج است و طی 48 ساعت آینده برای استانهای گیلان، اردبیل و مازندارن ابرناکی و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

براساس اعلام سازمان هواشناسی در روز پنجشنبه و جمعه در سطوح کشور کاهش دما پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استان تهران طی 24 ساعت آینده آسمان صاف در ارتفاعات نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی پیش بینی کرده است.

دمای هوا فردا در تهران در سردترین ساعات به دو درجه زیر صفر و در گرمترین ساعات به 6 درجه بالای صفر می رسد.

استان زنجان نیز با 18 درجه زیر صفر و استان هرمزگان با 11 درجه بالای صفر سردترین و گرمترین هوا را در روز پنج شنبه خواهند داشت.