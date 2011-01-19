  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

هواشناسی اعلام کرد:

بارش باران در مناطق شرقی/ کاهش دمای فردای تهران به 2 درجه زیر صفر

بارش باران در مناطق شرقی/ کاهش دمای فردای تهران به 2 درجه زیر صفر

سازمان هواشناسی کشور از بارش باران، وزش باد و گاهی رعد و برق در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور در دو روز پایان هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد سامانه بارشی که از روز سه شنبه از سمت جنوب وارد کشور شده، طی روزهای چهارشنبه در بخشهای جنوبی کشور فعال شده و در روز پنجشنبه از فعالیت آن کاسته شده و تنها در جنوب شرق و شرق فعال می شود.

بنابراین برای مناطق مذکور در دو روز آینده بارش باران، وزش باد و گاهی رعد و برق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

همچنین در این مدت خلیج فارس مواج  است و طی 48 ساعت آینده برای استانهای گیلان، اردبیل و مازندارن ابرناکی و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

براساس اعلام سازمان هواشناسی در روز پنجشنبه و جمعه در سطوح کشور کاهش دما پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استان تهران طی 24 ساعت آینده آسمان صاف در ارتفاعات نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی پیش بینی کرده است.

دمای هوا فردا در تهران در سردترین ساعات به دو درجه زیر صفر و در گرمترین ساعات به 6 درجه بالای صفر می رسد.

استان زنجان نیز با 18 درجه زیر صفر و استان هرمزگان با 11 درجه بالای صفر سردترین و گرمترین هوا را در روز پنج شنبه خواهند داشت.

کد مطلب 1236139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها