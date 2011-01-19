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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

با وجود هشدار صالح؛

تظاهرات ضد دولتی در یمن برگزار شد/ بازداشت چهار نفر از معترضان

تظاهرات ضد دولتی در یمن برگزار شد/ بازداشت چهار نفر از معترضان

در پی سرنگونی دیکتاتور تونس بر اثر قیام مردم این کشور، شماری از مردم یمن امروز چهارشنبه در صنعا بر ضد رژیم علی عبدالله صالح تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، شاهدان عینی و یک افسر پلیس یمنی اعلام کردند : امروز چهارشنبه در  تظاهرات ضد دولتی در صنعا چهار نفر از معترضین بازداشت شدند.

از زمان سقوط رژیم "زین العابدین بن علی" دیکتاتور تونس در هفته گذشته، تظاهرات ضد دولتی از پنج روز پیش در یمن برگزار می شود.

در همین حال یکی از تظاهرکنندگان اعلام کرد :  پلیس برای متفرق کردن جمعیت با باتوم به سوی تظاهرکنندگان حمله کرده و مانع راهیپمایی معترضان به صورت آرام شده است.  

این تظاهرات در حالی برگزار می شود که در پی سرنگونی دیکتاتور تونس در قیام مردم این کشور، بسیاری از کارشناسان  درباره احتمال تکرار این تجربه در دیگر کشورهای عربی هشدار داده اند.

کد مطلب 1236140

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