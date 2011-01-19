10درصد تصادفات رانندگی لرستان به علت ایمن نبودن جاده هاست

سرهنگ هویدا تزار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آمار بالای تصادفات رخ به رخ در لرستان، بیان داشت: بیش از 72 درصد از تصادفات منجر به فوت و جرح در لرستان در پی تصادفات رخ به رخ و در جاده های دو طرفه غیر مجزا اتفاق می افتد.

وی با اشاره به وضعیت ایمنی جاده های استان، ادامه داد: مطابق بررسی های رخ داده تقاطع های فرعی به اصلی استان لرستان فاقد ایمنی می باشند که نیاز به ایمن سازی دارند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان جداسازی مسیرهای رفت و برگشت، روشنایی، حفاظ های میانی و کناری و ایمن سازی تقاطع ها را در کاهش و افزایش تلفات در سطح راههای استان تاثیر گذار دانست و یادآور شد: در حال حاضر بیش از 10 درصد علت تصادفات استان مربوط به ایمن نبودن جاده های لرستان است.

سرهنگ تزار در ادامه سخنان خود با اشاره به اعمال قانون 412 هزار تخلف رانندگی در سطح استان، خاطر نشان کرد: آموزش و آگاه سازی بیشترین نقش را در پیشگیری تصادفات دارد.

وی آموزش مدارس حاشیه راه ها، آموزش موتور سیکلت سواران در روستاها و آموزش رانندگان ناوگان مسافربری عمومی، برگزاری کارگاه های آموزشی، آموزش و اعزام کارکنان به دوره استاندارد سازی و اصلاح الگوی رفتاری را از جمله فعالیتهای انجام شده در این بخش عنوان کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین علت تصادفات در سالجاری را به دلیل واژگونی ناشی از سرعت غیر مجاز اعلام کرد و بیان داشت: مطابق آمارها در سالجاری 44 درصد تصادفات در روستاها و 56 درصد در جاده های اصلی رخ داده است.

سرهنگ تزار عدم آشنایی رانندگان به تفاوت رانندگی در شرایط جوی خشک و لغزنده،کوهستانی بودن محورهای مواصلاتی استان، عدم رعایت سرعت مجاز و ... را از دیگر دلایل تصادفات رخ داده در استان عنوان کرد و افزود : مطابق بررسیهای صورت گرفته 70 درصد علت تصادفات در لرستان عامل انسانی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه موتورسیکلت، آسیب پذیر ترین وسیله نقلیه زمینی است که دارای هیچ پوشش ایمنی نیست، گفت: با وجود به اینکه علاوه بر آموزش تعدادی زیادی از موتورسواران در بین آنان کلاه ایمنی رایگان نیز توزیع شده است ولی همچنان شاهد هستیم که به ندرت موتورسیکلت سواران از کلاه ایمنی استفاده می کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در 9 ما نخست سالجاری بیش از 6 هزار موتور سیکلت متخلف در سطح استان توقیف و به پارکینک انتقال داده شده است.

سرهنگ تزار نقش رسانه ها را در آگاه سازی، پیشگیری، کاهش تصادفات، رعایت قوانین و مقررات مهم دانست و گفت: انتظار داریم در بحث تصادفات که یکی از علل مرگ و میرها در کشور است، رسانه ها با آگاه سازی عمومی پلیس را همراهی کنند.