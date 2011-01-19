سودان از تجربیات ایران در پرورش آبزیان استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فیصل ابراهیم حسن بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید امکانات استان بوشهر در زمینه پرورش و تکثیر آبزیان اظهار داشت: این استان از ظرفیتها و پتاسیل بسیار خوبی علمی و محیطی در زمینه پرورش آبزیان برخوردار است که سعی خواهیم کرد ما نیز با بالاتر بردن سطح علمی پرورش آبزیان بهره برداری بیشتری از این صنعت در کشورمان داشته باشیم.

وی اظهار داشت: سودان دارای ظرفیتهای خوبی در زمینه شیلات است که با مشارکت کارشناسان شیلات جمهوری اسلامی ایران، این صنعت در این کشور متحول خواهد شد.

سرپرست سازمان شیلات ایران هم با تاکید بر توسعه روابط با کشور آفریقایی سودان گفت: با انعقاد تفاهمنامه کارشناسان کشورمان دستاوردهای خود را در زمینه پرورش ماهی و میگو به سودانیها آموزش خواهند داد .

سید امین الله تقوی با اشاره به تولید سالانه شش هزار تن میگوی پرورشی در کشور افزود: سه هزار و 200 تن از این میزان در استان بوشهر تولید می شود.