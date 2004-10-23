به گزارش خبرنگارادبي مهر ، در ادامه سلسه نشست هاي فرهنگي و ادبي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ، طي نشستي وضعيت نقد ادبي در ايران بررسي مي شود.

اين گزارش حاكي است كه مباني پايه ، چالش ها و تكوين نقد ادبي در ايران و ... محورهاي اين نشست است. دراين نشست دكتر بهرام مقدادي و دكتر حسين پاينده وضعيت نقد در ادبيات ايران را بررسي مي كنند.

نشست ادبي بررسي وضعيت نقد ادبي ، يكشنبه سوم آبان ، ساعت 30/15 در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود.