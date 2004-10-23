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۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۵۶

در دانشگاه تهران

وضعيت نقد ادبي در ايران بررسي مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران وضعيت نقد ادبي را بررسي مي كند.

به گزارش خبرنگارادبي مهر ، در ادامه سلسه نشست هاي فرهنگي و ادبي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ، طي نشستي وضعيت نقد ادبي در ايران بررسي مي شود.
اين گزارش حاكي است كه  مباني پايه ، چالش ها و تكوين نقد ادبي در ايران و ... محورهاي اين نشست است. دراين نشست دكتر بهرام مقدادي  و دكتر حسين پاينده وضعيت نقد در ادبيات ايران را بررسي مي كنند.
نشست ادبي بررسي وضعيت نقد ادبي  ، يكشنبه سوم آبان ، ساعت  30/15  در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود. 

کد مطلب 123615

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