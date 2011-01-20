نهادینه کردن اسلام در بریتانیا/ لغو ممنوعیت روبنده در شهر اسپانیایی

مسلمانان هندوستان نمازجمعه را بر ویرانه‌های مسجد تخریب شده دهلی اقامه کردند

به دنبال تخریب مسجدی در دهلی نو، هزاران نفر از مسلمانان نماز ظهر روز جمعه را در محل مسجد تخریب شده جنوب دهلی اقامه کردند و به تخریب این مسجد که براساس ادعای مقامات روی زمین عمومی ساخته شده بود اعتراض کردند.

حدود 1500 نفر از مسلمانان دهلی در محل مسجد نور در منطقه جانگ پورا در دهلی نو درمیان تدابیر امنیتی شدید گردهم جمع شدند تا نماز جمعه را اقامه کنند.

در ابتدا با اقامه نماز در محل مسجد تخریب شده مخالفت شد اما پس از آن با حضور 2000 نیروی امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه رویداد نامناسب نماز ظهر جمعه در این محل اقامه شد.

روز چهارشنبه صبح، سازمان مسئول توسعه دهلی مسجد نور این شهر را تخریب کرد که این اقدام منجر به برگزاری تظاهراتی در سطح شهر شد.

سید احمد بخاری امام جمعه مسجد جامع دهلی اظهار داشت: ما از دولت خواستیم این زمین را در اختیار سازمان اوقاف هندوستان قرار دهد. در این رابطه دیدارهایی با وزیر ارشد دهلی و وزیر توسعه شهری داشته‌ایم که هردو از بازسازی مسجد حمایت کرده‌اند اما از آنجا که مسلمانان به دولت اعتماد ندارند امروز درکنار هم جمع شده‌اند.

تا دو ساعت پس از اقامه نماز جمعه مرکز دهلی با حضور مردمی که علیه تخریب مسجد شعار می‌دادند کاملاً بسته شده بود.

رئیس پروژه ساخت مسجد بزرگ نیویورک تغییر کرد

گروه اسلامی ابتکار قرطبه که به دنبال ساخت مسجد و مرکز اسلامی فرهنگی نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر است روز جمعه 24 دی ماه فرد جدیدی را به‌عنوان رئیس این پروژه مناقشه‌برانگیز اعلام کرد.

عبدالله عظمی از مسلمانان امریکایی است که در واشنگتن متولد شده و 20 سال گذشته به عنوان رهبر جوامع اسلامی امریکا فعالیت کرده است.

عبدالله عظمی فارغ‌التحصیل رشته معماری از مؤسسه پرات در بروکلین است و تاکنون ریاست چندین پروژه ادغام اجتماعی را برعهده داشته است.

براساس بیانیه گروه اسلامی ابتکار قرطبه به نقل از عظمی این فرصت فوق‌العاده‌ای برای عمل کردن به عنوان مشاور ارشد این پروژه برگ و خلاقانه است که می‌تواند به خیر جمعی در نیویورک و سراسر امریکا منجر شود.

این گروه همچنین اعلام کرد که فیصل عبدالرئوف که رئیس این پروژه بود اکنون به سفرهای خود به دور امریکا ادامه می‌دهد تا با رهبران ادیان جوامع مختلف دیدار و گفتگو کند. وی همچنان به عنوان عضو هیئت مدیریه این پروژه باقی می‌ماند، اگرچه سفرهای وی برای گفتگو با رهبران دینی از طرف این سازمان انجام نمی‌شود.

پیشنهاد ساخت مرکز اسلامی و مسجد بزرگ نیویورک که فاصله اندکی با محل انفجارهای یازدهم سپتامبر دارد با اعتراض ساکنان نیویورک و حتی برگزاری تظاهراتهایی در سراسر ایالات متحده مواجه شد. مسئله اصلی که علت این مخالفتها را تشکیل داده نسبت کاذب اسلام با رویدادهای یازدهم سپتامبر است.

از زمان مطرح شدن ساخت این مسجد بحث کلی در امریکا برسر جایگاه اسلام درمیان ادیان دیگر در این کشور به راه افتاده است.

مخالفان ساخت این مسجد را اهانتی به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر دانسته و می‌خواهند که پروژه ساخت این مسجد به محل دیگری منتقل شود. این درحالی است که مسلمانان به‌کرات تصریح کرده‌اند که آنها نیز خانواده، اقوام و نزدیکان خود را در این حملات تروریستی از دست داده‌اند و این حملات ارتباطی به جامعه مسلمان ندارد.

جزئیات طرح این مسجد و مرکز اسلامی در ماه اکتبر رونمایی شد و طرح اولیه نمایی از یک ساختمان مدرن 16 طبقه را نشان می‌دهد که دربرگیرنده باشگاه ورزشی، مهد کودک، زمین بازی، سالن رویدادهای فرهنگی، استودیوهای هنری، گالری، یادبود یازدهم سپتامبر، نمازخانه دو طبقه با ظرفیت 2 هزار نفری است.

دولت سوئد مسلمانان را برای مقابله با اسلام‌هراسی یاری می‌کند

بدنبال انفجار انتحاری در استکهلم و به منظور ممانعت از اسلام هراسی که احتمال می‌رود پس از آن گسترش یابد، وزیر ادغام سوئد با نمایندگان جوامع مسلمان دیدار و طی آن راهکارهای مقابله با پدیده اسلام هراسی و مساعدتهای دولت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

اریک اولنهاگ وزیر ادغام سوئد طی مقاله ای در روزنامه داگنز نایهیتر نوشت: انفجار انتحاری در استکهلم خطر قرار گرفتن صدها هزار مسلمان سوئدی را در معرض ظن و تردید قرار داده است.

وی استدلال کرد: متهم کردن یک گروه برای اقدامات یک فرد غیرقابل قبول است.

اولنهاگ در ادامه این مقاله آورده است: ما که به ارزشهای جامعه سوئد چون تساهل اعتقاد داریم این وظیفه را نیز برعهده داریم تا با اسلام هراسی و تعصب مبارزه کنیم. هرگز نباید رفتار یک فرد خاص را به کل یک دین یا گروه دینی نسبت دهیم.

وی با اشاره به اینکه 9/99 درصد از 400 هزار مسلمان سوئدی شهروندانی قانونمند بوده و در این فهرست قرار نمی گیرند گفت: ما نیز در نگرانی جامعه مسلمان مبنی بر اینکه این انفجارها می تواند بر تصویر اسلام تأثیر منفی بگذارد سهیم هستیم.

وزیر ادغام سوئد با اشاره به نظرسنجیهای انجام شده در سوئد که نشان می دهد تساهل مردم این کشور نسبت به اقلیتها در سالهای اخیر کاهش یافته است گفت: در جریان دیدار با نمایندگان جوامع اسلامی چگونگی یاری دولت به منظور مقابله با تبعیض و افزایش اسلام هراسی مورد بررسی قرار گرفت.

"آشپزی کشورهای اسلامی" جایزه برترین کتاب علمی فنلاند را دریافت کرد

کتاب مکاتب آشپزی کشورهای اسلامی که با عنوان "سبک آشپزی کشورهای اسلامی" از سوی انتشارات گادیموس منتشر شده جایزه بهترین کتاب فنلاند در بخش علمی را از آن خود کرد.

هلنا هالنبرگ و پرهو ایرملی نویسندگان این کتاب که تحصیلات خود را در رشته فلسفه در مقطع دکترا تکمیل کرده اظهار داشتند که محتوای این کتاب تنها به توصیف ظروف یا ارائه دستور غذایی محدود نشده است، این کتاب غذا را بعنوان ابزاری در طول تاریخ، فرهنگ و جامعه کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده است.

جایزه سالانه کتاب فنلاند که از سوی انجمنهای دانشمندان فنلاندی و انجمن ناشران علمی ارائه می شود کتابهای برجسته یک سال پیش از مراسم را برای دریافت جوایز مورد بررسی قرار می دهند.

کتاب منتخب علمی سال 2010 فنلاند از سوی کمیته ای متشکل از هنریک میناندر و یوکو ریکنین از دانشگاه هلسینکی و ایوا جوکینن از دانشگاه جئونسو انتخاب شده است.

پروژه نهادینه کردن اسلام در بریتانیا اجرا می‌شود

در پروژه‌ای که از سوی دانشگاه کمبریج با همکاری دانشگاه وست‌مینیستر و اکستر بریتانیا آغاز شده دیدگاه شخصیتهای مسلمان بریتانیا درباره موضوعات مورد مناقشه و تأثیرگذار بر مسلمانان این کشور تألیف و منتشر می‌شوند.

در این ابتکار عمل که تحت عنوان " نهادینه کردن اسلام در بریتانیا" نامگذاری شده است 30 نفر از علمای مسلمان، شخصیتها و فعالان مسلمان موضوعات متنوعی را مورد بحث قرار می‌دهند.

این ابتکار عمل دربرگیرنده چهار موضوع یا محور اصلی است: افراد و جامعه، خانواده و آموزش، تساوی جنسی، هویت و جنسیت و حضور سیاسی اجتماعی.

قرار است نتایج این گروه طی یک گزارش کامل که انتظار می‌رود آنلاین باشد در دسترس عموم قرار گرفته و در ماه ژوئن به طور رایگان قابل دانلود باشد. همچنین به عنوان بخشی از این پروژه نمایشهای خیابانی در جوامع سراسر بریتانیا با محور یکسان بودن مسلمان و غیرمسلمان برگزار شوند.

این پروژه دومین فاز ابتکار ملی است که در اصل از سوی دولت پیشین بریتاینا به عنوان استراتژی پیشگیری راه‌اندازی شد تا با دیدگاههای افراط گرایی مقابله کند. این پروژه هم به دولت و هم به دانشگاهها وابسته است.

در مرحله قبلی متولیان این پروژه امیدوار بودند که مجموعه چشم اندازهای انتقادی را درباره معنای مسلمان بودن در بریتانیا امروز فراهم کنند تا ایده ها و افکاری را که درباره ابعاد مختلف شهروندی بریتانیا وجود دارند و با آموزه های دینی اسلام تطبیق دارند در جوامع اسلامی ترویج شوند. گزارش نهایی این پروژه با تأکید بر ارزشهای مشترک که جوامع مختلف را به یکدیگر گره می‌زند منتشر خواهد شد.

یاسر سلیمان رئیس این پروژه که مدیریت مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج را برعهده دارد گفت: پروژه اصلی در سال 2009 با موفیت بسیاری انجام شد و مسلمانان بسیاری را با سوابق مختلف گرد هم جمع کرد. این افراد به‌خوبی توانستند در کنار یکدیکر کار کنند و بینش واقعی نسبت به مشکلات مهم داشتند.

وی افزود: زمانی که این گزارش تکمیل شود تلاش می‌کنیم نتایج را از سراسر کشور جمع کنیم. امیواریم که هرکدام از اعضای این پروژه بتوانند از طرف جوامع خود در سراسر کشور مسلمان و غیر مسلمان صحبت کند.

فاز نخستن این پروژه با عنوان " چشم اندازهای اکتشافی" سال گذشته از سوی کمیته منتخب وزارت جوامع و دولتهای محلی در مجلس عوام مورد تجلیل قرار گرفت.

چارچوب این پروژه جدید 2011 به پروژه پیشین شباهت دارد. دانشگاه کمبریج در این رابطه چهار هم‌اندیشی برگزار می‌کند و برای هرکدام یک کمیته ناظر از شخصیتهای آکادمی و فعال مسلمانان دعوت خواهد کرد.

در هرکدام از این هم‌اندیشی‌ها بین 10 تا 15 پرسش مطرح می‌شوند تا موضوعات مناقشه‌برانگیز و دشوار پاسخ داده شوند. در این میان پرسشهای طرح شده می‌توان به این پرسشها اشاره کرد، آیا تمام توجه سیاسی به مسئله آموزش مسلمانان کاملاً توجیه نشده است یا زمینه‌هایی هم برای جدی گرفتن برخی از این این انتقادها وجود دارد؟ مسلمانان بریتانیایی چگونه باید مسئولانه با مسائل اجتماعی جوامع خود رو به رو شوند؟ آیا این مسائل باید نادیده گرفته شوند؟

گزارش نهایی با دربرگیری تمام مجموعه نتایج و فهرست شرکت‌کنندگان از سوی مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج در ماه ژوئن منتشر می‌شود و در پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

مسجد بزرگ راکفورد امریکا به‌زودی افتتاح می‌شود

کارهای ساخت و ساز مسجد راکفرد در شهر راکفورد در ایالت ایلینویز امریکا به‌زودی پایان یافته و مسلمانان این شهر از مسجدی بزرگ برای گردهمایی و اقامه نمازهای جماعت برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران اسلامی این جامعه اظهار داشتند که ساخت مسجد جدید که از شبستان بزرگی برخوردار است موجب می‌شود تا مسلمانان بیشتری بتوانند در کنار هم نمازها را به جماعت اقامه کنند.

این مسجد در ابتدا قرار بود نوامبر گذشته افتتاح شود، اما تاریخ افتتاح جدید اواخر فوریه اعلام شده است.

نعیم صدیقی از رهبران مسلمان این منطقه اظهار داشت: ساخت این مسجد نشانه خوبی است. سه کلیسا این اطراف فعال هستند و مسلمانان از مسجد جدید برخوردار خواهند شد و این نشان می‌دهد که ما مسلمانان نیز در جامعه حضور داشته و بخشی از این جامعه هستیم.

رهبران جامعه اسلامی این شهر نیز اظهار داشتند که تلاش می‌کنند با کلیساهای اطراف برای کمک به جامعه خود همکاری کنند.

مسلمانان شهر راکفورد طی 20 سال گذشته از وجود هیچ مسجدی برخوردار نشده‌اند و تا این زمان هیچ ساختار فیزیکی در شهر نماد حضور مسلمانان نبوده است. این مسئله تابستان گذشته به پایان رسید، چرا که کار ساخت و ساز این مسجد 500 متر مربعی در چهار طبقه می‌تواند جایگزین نمازخانه‌های موقتی باشد که مسلمانان از آنها استفاده می‌کردند.

این مسجد هشت ضعی با نمای آجری دارای یک مناره و یک گلدسته طلایی و سبز است که در پی تشکیل ستاد 10 ساله جمع آوری کمکهای خیریه جامعه مسلمان ساخته شده است.

مدارس ایالتی در آلمان با آموزه‌های اسلامی هماهنگ می‌شوند

وزارت فرهنگ ایالت راینلند - پالاتیناته درنظر دارد براساس برنامه و راهبردهایی که میان آموزگاران مدارس این ایالت توزیع شده کلاسهایی تشکیل دهد که با تعالیم اسلامی هماهنگ باشد.

براساس راهبردهای جدید وزارت فرهنگ ایالت راینلند- پالاتیناته، کلاسهای ورزشی و شنای مدارس پس از سن بلوغ دانش آموزان به صورت جداگانه برگزار خواهد شد.

این راهبرد یادآور شده است اردوهای مدارس تاجایی که ممکن است نباید در ماه رمضان برنامه ریزی شوند و حساسیت مسلمانان زمان برنامه ریزی برای تمام رویدادهای مدرسه درنظرگرفته شود.

در بخشی از این راهبرد آمده است: امکان دارد روزه داری عملکرد و تمرکز دانش آموزان را کاهش دهد، بنابراین اگر قرار است دانش آموزان در ماه رمضان تکالیف سنگینی داشته باشند باید راهکارهای قابل انعطافی برای آن درنظرگرفت.

مالت بلومکه رئیس انجمن آموزگاران این ایالت از این پروژه انتقاد کرده و آن را تسلیم سنت یادگیری دانسته است. در این میان انجمن آموزگاران این ایالت نیز خواستار لغو این راهبردهای جدید شده اند.

در میان افزایش موجهای اخیر احساسات ضداسلامی در بسیاری از ایالات آلمان تدریس اسلام به بخشی از برنامه درسی مدارس تبدیل شده است.

حجاب در مدارس دولتی آلبانی ممنوع می‌شود

براساس قوانین جدید آموزش در آلبانی که از پوشیدن حجاب در مدارس دولتی جلوگیری می‌کند، موجب واکنش شدید سازمانهای غیردولتی مدافع آزادی دینی شد.

انجمن ائمه جماعات آلبانی در واکنش به این قانون درخواست کرده اند قانون جدید چنین ممنوعیتی را دربرنگیرد چرا که حجاب یک مسئله اساسی و هویت دینی است.

به نوشته نشریه بالکان اینسایت، یوستینیجان تاپولی از انجمن ائمه جماعات اظهار داشت: حجاب برای مسلمانان یک نماد نیست بلکه یک التزام دینی است و ارتباطی به مسئله انتخاب ندارد.

وزیر آموزش آلبانی این انتقادها را نپذیرفته و اظهار می دارد که پوشیدن روسری به زودی در تمام مدارس دولتی این کشور ممنوع خواهد شد.

جامعه اسلامی آلبانی نیز به این قانون جدید اعتراض کردند. تا کنون چندین انجمن شهروند مدافع حقوق بشر اعلام کردند که باید اصلاحیه هایی پیش از تصویب این قانون به پارلمان ارائه شود.

پس از سقوط رژیم کمونیستی این کشور در سال 1992، چنین محدودیتهایی لغو شد. براساس برخی تخمین ها حدود 3.3 میلیون نفر از جمعیت آلبانی را مسلمانان تشکیل داده اند.

دادگاه عالی کاتالونیا در اسپانیا ممنوعیت برقع و حجاب را لغو کرد

دادگاه عالی کاتالونیا قانون ممنوعیت برقع و حجاب در اماکن عمومی را که از سوی شورای شهر لیدا در ماه اکتبر اعمال شده بود به حالت تعلیق در آورد.

براساس حکمی که اخیراً از سوی دادگاه عالی کاتالونیا تصویب شده این ممنوعیت تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی یک قاضی بنابه درخواست تجدید نظر "انجمن اسلامی وطنی" اتخاذ شود لغو خواهد شد.

شورای شهر لیدا در تاریخ 8 اکتبر 2010 ( 16 مهرماه) نه تنها پوشش برقع بلکه پوشش روبنده و حجاب را در تمام ساختمانهای دولتی ممنوع اعلام کرد.

تعلیق این قانون به این معنا است که از این پس تا اتخاذ تصمیم نهایی با زنان محجبه ، برقع پوش و افرادی که از نقاب استفاده می‌کنند در اماکنی چون فروشگاهها، پایانه‌های عمومی، مراکز اجتماعی و ساختمانهای شورای شهر برخورد نمی‌شود.

این ممنوعیت موجب شد که شهر لیدا به نخستین شهر اسپانیایی تبدیل شود که چنین اقدام افراط گرایانه ای علیه مسلمانان انجام داده است.

اعضای انجمن اسلامی وطنی در کاتالونیا اظهار داشتند که این قانون تبعیض برپایه دین علیه مسلمانان است چرا که افراد باید در انتخاب نوع پوشش افراد آزاد باشند.

روسیه شبکه تلویزیونی اسلامی راه‌اندازی می‌کند

روسیه به‌زودی شبکه تلویزیونی اسلامی را با هدف تقویت تساهل در این کشور راه‌اندازی می‌کند.

براساس گزارشهای روسیه برنامه‌های این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای در ماه فوریه یا مارس ( بهمن یا اسفند) در سراسر روسیه پخش می‌شوند.

تحلیلگران اظهار داشتند که این اقدام در پاسخ به رشد وظهور جنبشهای نئوناسیونالیست در روسیه بوده است.

در ماه دسامبر ( آذرماه) مسکو شاهد وخیم‌ترین شورشهای ناسیونالیستها در تاریخ خود پس از سقوط شوروی بوده است، به طوری که پلیس در متوقف کردن 7 هزار جوانی که نزدیک کرملین جمع شده و به ضرب و شتم مردمی می‌پرداختند که ظاهر غیراسلاو داشتند ناتوان شده بود.

اسلام دومین دین بزرگ روسیه ریشه در تاریخ و فرهنگ این منطقه داشته و درحال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت جمهوری‌های روسیه را مسلمانان تشکیل داده‌اند.

اکثر مسلمانان در مناطقی بین دریای سیاه و دریای خزر زندگی می‌کنند و پرجمعیت‌ترین گروه آنها تاتارها هستند. درمیان جمهوریهای روسیه 9 جمهوری مسلمان‌نشین هستند.