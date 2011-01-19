کمک داور بازی سپاهان اصفهان با الجزیره امارات تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از انصراف "مایدین بن پیرمحمد" کمک داور نخست دومین مسابقه تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برابر الجزیره امارات، "جفری گو گک فنگ" از سنگاپور را جایگزین وی کرد.

بر این اساس، عبدالمالک بن عبدالبشیر به عنوان داور به همراه "جفری گو گک فنگ" و "تانگ یو مون" هر سه از سنگاپور آن مسابقه را قضاوت می‌کنند و "سوخبیر سینگ" از همین کشور داور چهارم بازی سپاهان با الجزیره خواهد بود.

همچنین "مبارک مهندی" از کشور قطر ناظر آن مسابقه خواهد بود و "محمد حمد السوویل" از عربستان نیز وظیفه نظارت بر عملکرد داوران بازی را برعهده دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الجزیره امارات در دومین مسابقه مرحله مقدماتی گروه A رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه بیست و چهارم اسفندماه سال جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.