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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی سرفصلهای پدافندغیرعامل را اجرایی کنند

دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی سرفصلهای پدافندغیرعامل را اجرایی کنند

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی خواستار توجه ویژه مدیران و روسای دستگاه ها به اجرایی کردن سرفصلهای پدافند غیر عامل در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش استانی پدافند غیرعامل در ارومیه افزود: هم اکنون پدافند غیرعامل به عنوان یک مبحث جدی در صنعت دفاعی کشور محسوب می شود که مسئولان دستگاه های مختلف باید سرفصلهای مربوط به این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم حضور مستمر فرمانداران شهرستانهای استان در جلسات شورای تامین و کارگروه‌های ویژه پدافند غیر عامل، اظهار داشت: فرمانداران باید نسبت به آگاه‌سازی عمومی در این خصوص زیرساختها و امکانات لازم را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه پدافند غیرعامل چیزی جز آمادگی کامل در همه ابعاد و زمانها نیست، بیان داشت: موضوع پدافند غیر عامل براین اساس شکل گرفته که باید اقشار مختلف مردم برای برخورد با مشکلات آماده و راهکارهای منطقی رفع بحران را عملیاتی کنند.

کد مطلب 1236154

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