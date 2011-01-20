خون تازه در رگ کتابفروشیها جاری شد

با تابیدن نور خورشید و ذوب شدن برفها، در این هفته کتابفروشیهای تهران نیز از انجماد خارج شده و به فروش قابل قبولی دست یافتند. این موضوع بعد از چند هفته افت فروش برای فروشندگان امیدوارکننده است و خون تازه‌ای در رگ حیات کتابفروشیها جریان یافته ‌است. این هفته هنگام قدم زدن در راسته کتابفروشیهای تهران می‌توان نیمه‌لبخندی بر گوشه لبان فروشندگان مشاهده کرد.

وقتی وارد فروشگاه نشر ثالث می‌شوم با وضعیتی متفاوت از هفته‌های قبل روبرو می‌شوم. تعداد مشتریهایی که در کتابفروشی حضور دارند به مراتب بیشتر از دو هفته اخیر است. یکی از مسئولان فروشگاه معتقد است: "این چند روز اخیر مانند شب عید شده است. سال گذشته فروش شب عیدیمان از دی ماه شروع شد ولی از آغاز تا اواخر دی ماه بازار دچار رکود شده بود." پسر جوانی وارد می‌شود و سراغ کتاب "انسانی بسیار انسانی " نوشته نیچه را می‌گیرد.

فروش کتابهای شعر نشر ثالث این هفته بسیار خوب بوده است. "راستی چرا؟" از پابلو نرودا با ترجمه احمد پوری، " من یک پسر بد بودم" از رسول یونان، "خنده در برف" از عباس صفاری، "ما نباید بمیرم" از سیدعلی صالحی و "دیروز و امروز شعر فارسی" به قلم ضیاء موحد کتابهای شعری است که به عنوان پرفروشهای هفته توسط فروشنده فروشگاه معرفی می‌شوند. هنگام معرفی کتابها پیرمردی وارد فروشگاه می‌شود و در جستجوی یک رمان با فروشنده گرم صحبت می‌شود.

در این استثنا بسته‌های مختلف کتاب وارد مغازه می‌شوند. فروشنده فروش این هفته را بسیار خوب ارزیابی می‌کند و به کمک باقی دوستانش برای حمل بسته ‌های کتاب به داخل کتابفروشی می‌رود. او بعد از جابجایی بسته‌ها کنار قفسه رمان می‌آید و "دیدن دختر صد درصد دلخواه" نوشته هاروکی موراکامی و "نام من سرخ" از اورهان پاموک را به عنوان پرفروشهای این بخش معرفی می‌کند. "ابر ابله" اثر ارلند لو، "خندیدن بدون لهجه" از فیروز جزایری، "برو ولگردی کن رفیق" نوشته مهدی ربی، "پرسه زیر درختان تاغ" نوشته علی چنگیزی و "تو مشغول مردن هستی" مجموعه شعر و عکس دیگر پرفروشهای رمان و داستان در فروشگاه نشر ثالث هستند.

حضور چهره‌های آشنا در کتابفروشی

علیرضا خمسه وارد فروشگاه می‌شود و به دنبال کتابی از آداب و رسوم مردم مازندران می‌گیرد. در این فاصله تعداد مراجعه‌ کنندگان بیشتر می‌شود و حضور خمسه در فروشگاه توجهشان را جلب می‌کند. در این هفته حوزه‌های رمان و داستان،‌ شعر، اجتماعی، روانشناسی، تاریخ و فلسفه به ترتیب پرفروش‌ترین ژانرهای کتابفروشی ثالث بودند.

نشر چشمه نیز در این هفته بیشتر موفق به فروش کتابهای داستان و رمان شده است. " شبهای روشن" فئودور داستایوفسکی با ترجمه سروش حبیبی همچنان در صدر عناوین پرفروش این کتابفروشی است. از این کتاب از 16 تا 23 دی در فروشگاه نشر چشمه 64 جلد به فروش رفته است. "احتمالا گم شده‌ام" نوشته سارا سالار با 44 جلد و "دو کام حبس" با 29 جلد فروش به ترتیب در جایگاه دوم و سوم پرفروشهای این کتابفروشی هستند.

در فروشگاه انتشارات چشمه از کتاب "چهل‌سالگی" نوشته ناهید طباطبایی 28 جلد، "نگران نباش" نوشته مهسا محب‌علی 28 جلد، "رام کننده" نوشته محمدرضا کاتب 26 جلد و "برو ولگردی کن رفیق" اثر مهدی ربی 23 جلد در این مدت به فروش رفته است. "شبانه ها: پنج داستان موسیقی و شب" به قلم کازئو ایشی گورو با ترجمه علیرضا کیوانی نژاد و "سعادت زناشویی" اثر لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی نیز هرکدام 21 جلد در این کتابفروشی به فروش رفته است.

مسئولان فروش کتابفروشی مولا نیز فروش این هفته را بهتر از هفته گذشته می‌دانند. "کتابهای وحیدنامه"، "تراشیدم، پرستیدم، شکستم" و "تئاتر فلسفه " کتابهای پرفروش این هفته مولی هستند. "داستان‌های فلسفی جهان"، "عبرتگاه تاریخ" و "روح هند" دیگر کتابهایی هستند که به عنوان پرفروشهای این هفته معرفی می‌شوند. فروشگاه مولی این هفته بیشتر کتابهای فلسفه، رمان و عرفان فروخته است و فروش نمایشنامه در این کتابفروشی افت داشته است.

افزایش فروش تقویم و سررسید

فروش کتابهای آموزشی و دانشگاهی در کتابفروشی امیرکبیر به دلیل برگزاری امتحانات دانشگاهها همچنان بالاست و بیشتر از دیگر عنوانهاست. یکی از فروشندگان این فروشگاه می‌گوید: "چون نزدیک عید نوروز است، فروش تقویم، سررسید و کتابهای نفیس مانند دیوان حافظ افزایش یافته است. فروش کتابهای گرانبهایی که به عنوان هدیه خریداری می‌شوند رو به افزایش است."

"سقای آب و ادب" یکی از کتابهای پرفروش این هفته امیرکبیر است. این فروشگاه بعد از کتابهای آموزشی بیشتر کتابهای شعر، قرآن،‌ دانشنامه و کتابهای مرجع، فلسفه و داستان فروخته است. بیشتر سهم فروش کتب شعر نیز مربوط به اشعار کلاسیک است.

فروشگاه ققنوس نیز با اینکه طبق گفته مسولانش این هفته فروش فوق‌العاده ای نداشته است،‌ فروش سه شنبه و چهارشنبه خود را قابل قبول ارزیابی می‌کند. کتاب "علائم حیاتی یک زن" که به تازگی رونمایی شده است از روز دوشنبه وارد این فروشگاه شده و طی 3 روز حدود 10 جلد از آن در این کتابفروشی به فروش رفته است که رقم قابل قبولی است. " سور بز" نوشته یوسا و "تفسیر کشاف" دیگر کتابهای پرفروش این کتابفروشی در این هفته هستند.

مسئولان کتابفروشی ققنوس مدعی هستند فروش کتابهای علوم سیاسی و تاریخی در این هفته خوب بوده و فروش عناوین فلسفه و روانشناسی افت داشته است. این فروشگاه همچنین در فروش مجموعه کتابهای "شخصیتهای تاثیرگذار" که توسط انتشارات ققنوس منتشر می‌شود توفیق داشته است و تعداد زیادی از عناوین این مجموعه را به فروش رسانده است.

برخلاف هفته‌های گذشته که سیر نزولی فروش در کتابفروشیها کاملا محسوس بود این هفته، هفته ای آرام و بی تلاطم برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کتاب بود. بیشتر فروشگاههای کتاب از فروش هفتگی خود رضایت نسبی داشتند و معتقد بودند که اوضاع مانند زمان نزدیک به عید نوروز شده است. البته نباید اتفاقات غیرمنتظره را از نظر دور داشت و ممکن است هفته آینده فروش کتابفروشیها دوباره فراز و فرود داشته باشد. اما اگر شرایط فعلی ادامه یابد تا شب سال نو سود کتابفروشیها امیدوارکننده خواهد بود.

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گزارش: صادق وفایی