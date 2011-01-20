پاپ انتخاب اسمهای عجیب برای کودکان را مورد انتقاد قرار داد

رهبر کاتولیکهای جهان با انتقاد از انتخاب نامهای عجیب و غریب برای کودکان از والدین خواست برای کودکان خود نامهای سنتی انتخاب کنند چرا که این نامها آغازگر زندگی معنوی آنها است.

به دنبال متداول شدن جریانهای نامگذاری عجیب و غریب برای کودکان غربی، رهبر کاتولیکهای جهان به جمع افرادی پیوست که از انتخاب نامهایی چون بروکلین و سیب ابراز ناامیدی می‌کنند.

پاپ بحث را با درخواست از والدین برای انتخاب نامهای سنتی آغاز کرد و در مراسم تعمیدی که در واتیکان برگزار شده بود گفت: انتخاب نام درست برای کودکان نشانه ماندگار روح‌القدس است.

رهبر کاتولیکها تأکید کرد: نامهای دینی از زندگی خانوادگی که امروز مورد تهدید قرار گرفته حمایت می‌کند.

وی یادآور شد: انتخاب یک نام قوی آغازگرزندگی معنوی فرد است.

براساس قوانین کلیسای کاتولیک کشیش از تعمید کودکی که نامش به رسمیت شناخته نشده امتناع می‌کند.

کشیش هتاک و شهرت‌طلب آمریکایی بدنبال جنجالی دیگر

تری جونز کشیش هتاک آمریکایی که سال گذشته میلادی با اعلام تصمیمی مبنی بر به آتش کشیدن قرآن، برای خود شهرت بین المللی رقم زد اکنون در اقدام جنون آمیز و گستاخانه دیگری اعلام کرده روز 20 مارس ( 29 اسفند) را بعنوان روز بین‌المللی قضاوت درباره قرآن انتخاب کرده است.

این کشیش شهرت طلب با ارسال ویدئویی در سایت یوتیوپ اعلام کرده است: ما این کار را انجام می دهیم. می خواهیم روز 20 مارس (29 اسفند ماه) ساعت 6 بعداز ظهر را به این امر اختصاص دهیم و تمام شما که خود را مسلمانان صلح جو می دانید می توانید از این فرصت استفاده کنید. در این روز قرآن محاکمه خواهد شد.

این فرد گستاخ ادعای کشیش بودن می کند اما در سطح بین الملل به هتاک قرآن شهرت یافته و اقدامات و اعمال او از سوی بسیاری از رهبران دینی، سازمانها و نهادهای بین المللی مورد انتقاد شدید قرار دارد .

سال گذشته میلادی این کشیش افراط گرا مناقشه جهانی را رقم زد زیرا وی اعلام کرده بود درنظر دارد 200 نسخه از قرآن را در نهمین سالگردحملات یازدهم سپتامبر به آتش بکشد.

رهبران دینی بسیاری تصمیم وی را محکوم کردند و حتی وزیر دفاع آمریکا طی تماسی با کلیسای کوچک وی در فلوریدا از او خواست این برنامه را لغو کند و در نهایت وی دو روز پیش از روز مقرر از تصمیم خود عقب نشینی کرد.

امروز نیز درپی تصمیم توهین آمیز این فرد افراط گرا، مقابله هوشمندانه و به موقع مجامع بین المللی، رهبران دینی، شخصیتهای سیاسی، علمی و فرهنگی با گستاخی بیشرمانه وی برای توهین به مقدسات اسلامی امری ضروری است.

ساخت یک مسجد از سوی تاجر هندو

یک تاجر هندو مستقر در قطر قصد دارد مسجدی در شهر کرالا هندوستان بنا کند تا به ترویج و ارتقای هماهنگی اجتماعی کمک کند، این مسجد در صورت ساخت به نخستین مسجدی تبدیل می‌شود که طی 1200 سال گذشته از سوی یک هندو بنا شده است.

چریل کریشنا منون از تاجران مطرح کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ساخت این مسجد در جریان است و ساختمان آن ظرف دو تا سه ماه آینده تکمیل می شود. بیش از 400 نفر می توانند در یک زمان در شبستان اصلی مسجد نماز بخوانند.

منون اظهار داشت: مسجد چرامان که اواخر قرن هشتم میلادی از سوی حاکم "چرا" ساخته شد نخستین و تنها مسجدی است که در شهر کرالا از سوی یک هندو برای مسلمانان ساخته شده است.

این تاجر هندو که در سال 2006 و 2009 برای انجام خدمات اجتماعی خود مورد تجلیل قرار گرفته گفت: تا کنون نامه هایی از رهبران دینی مسلمانان و علمای مسلمان دریافت کرده ام و آنها با ساخت آن موافقت کرده اند. خداوند یکتاست و ما باید به همه ادیان احترام بگذاریم و در ارتقای جایگاه آنها کوشش کنیم.

سرمایه‌گذاری بانک جهانی در انرژیهای ناپاک لغو شود

سازمان امداد مسیحی از وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا خواسته از جایگاه خود در بانک جهانی استفاده کرده سرمایه‌گذاریهای این بانک در پروژه‌های انرژی کربنی را لغو کند چرا که این نوع انرژیها ازنظر زیست‌محیطی ناپاک محسوب شده و در تغییرات جوی تأثیرگذارند.

سرمایه‌گذاری بانک جهانی برای نیروگاههایی که سوخت آنها از طریق زغال سنگ تأمین می‌شود و موجب انتشار وسیع کربن شده و در نهایت به تغییرات جوی منتهی می‌شود طی پنج سال گذشته تا سال 2010 بسیار چشمگیر شده است.

براساس اعلام سازمان امداد مسیحی به عنوان یک سازمان خیریه دینی، بانک جهانی در شرایط کنونی باید سیاستهای خود را در رابطه با انرژی، هوای پاک و محیط زیست پاکیزه مورد بررسی مجدد قرار دهد. از سوی دیگر از آنجا که بانک جهانی ماه گذشته در اجلاس تغییرات جوی سازمان ملل در مکزیک شرکت کرد این اصلاحات ضروری تر به نظر می‌رسد.

دکتر آلیسون دویگ مشاور ارشد امور جوی سازمان امداد مسیحی گفت: اندرو میتچل دبیر سازمان توسعه بین‌المللی باید از جایگاه خود استفاده کند تا بانک جهانی سیاستهای مربوط به انرزی خود را مورد تجدید نظر قرار دهد .



وی افزود: در حال حاضر بانک جهانی با میلیاردها دلار از تولید انرژی ناپاک در سراسر کشورهای درحال توسعه حمایت می‌کند و به تغییرات جوی کمک می‌کند درحالی که کشورهای فقیر فاقد راهکارهای به‌روز برای مقابله با تولید این انرژ مخرب هستند.

میچل به‌عنوان وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا در هیئت تصمیم گیری این موسسه مالی جهانی نقشی برعهده دارد و می‌تواند در رابطه با چگونگی صرف پول رأی دهد.

دالایی‌لاما نباید خود را بازنشسته کند

نخست وزیر دولت معزول شده تبت با تأکید بر ضرورت تجدید نظر دالایی‌لاما درباره تصمیم خود مبنی بر بازنشستگی گفت: دالایی‌لاما تا زمانی که آرمان تبت تحقق نیافته نباید اعلام بازنشستگی کند.

سامدهونگ رینپوش نخست وزیر معزول شده تبت در جمع خبرنگاران در دارمسالا مقر دولت معزول شده تبت اظهار داشت که دالایی‌لاما نمی‌تواند در شرایطی که باید مردم تبت را هدایت کند، اعلام بازنشستگی نماید.

وی افزود: دالایی‌لاما نمی‌تواند به طور کامل بازنشسته شود و این امر غیرقابل تصور است. وی درحال حاضر صحبت از بازنشستگی تقریبی یعنی بازنشستگی از انجام فعالیتهای سیاسی و کارهای اجرایی می‌کند و در آینده به طول کامل بازنشسته می شود. اما وی باید هدایت و رهبری مردم تبت را ادامه دهد.

رینپوش همچنین گفت که دالایی‌لاما در جلسه آتی پارلمان تبت پیامی مبنی بر بازنشستگی خود ارائه می‌کند و پارلمان در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

نخست وزیر معزول تبت گفت: جلسه آتی پارلمان تبت روز 14 مارس (23 اسفند) برگزار می‌شود و در آن زمان تصمیم نهایی در این رابطه مشخص خواهد شد.

دالایی‌لاما رهبر معنوی 76 ساله بودائیان تبت که از سال 1959 پس از اشغال تبت از سوی نیروهای چین در هندوستان زندگی می‌کند چندی پیش اعلام کرده بود که درحال بررسی کناره‌گیری و بازنشستگی است و پس از مشورت با شخصیتهای سیاسی معزول شده تبت و پارلمان معزول شده این تصمیم نهایی می‌شود.

وی همچنین یادآور شده بود که بازنشستگی و کناره‌گیری از امور معنوی ممکن نیست و این امر صرفاً مسائل سیاسی تبت را شامل می‌شود.

واتیکان اسقفهای ایرلندی را از گزارش جرایم کشیشها به پلیس منع کرده بود

براساس نامه‌ای که اخیراً فاش شده واتیکان در سال 1997 به اسقفهای کاتولیک هشدار داده بود که موارد سوء‌استفاده از کودکان را به پلیس گزارش نکنند.

براساس نامه‌ها و اسناد فاش شده، واتیکان در سال 1996 با ابتکار عمل کلیسای کاتولیک ایرلند برای کمک به پلیس به منظور شناسایی کشیشهایی که از کودکان سوء استفاده جنسی می‌کردند مخالفت کرده است.

این نامه ادعاهای مصرانه واتیکان به‌ویژه برای حمایت از خود در امریکا را مورد تأکید قرار می‌دهد و اظهار داشته است که رم هرگز اسقفهای محلی را به گونه‌ای تعلیم نداده است که از ارائه شواهد یا مظنون شدن پلیس ممانعت کنند. اما در این اسناد واتیکان تأکید کرده است که کلیسا از این حق برخوردار است که تمام مسائل مرتبط با اتهامهای کودک آزاری کشیشها را خود مورد بررسی قرار داده و مجازات آن را خود درنظر بگیرد به جای آنکه پرونده‌ها را به مقامات مدنی بسپارند.

این نامه به امضای اسقف اعظم لوسیانو استورتو دیپلمات ژان پل دومدر ایرلند رسیده است که از اسقفهای ایرلند خواسته براساس سیاستهای جدید عمل کنند.

استورتو نوشته بود که براساس قوانین کلیسایی، اداره امور مربوط به اتهامهای سوء‌استفاده‌ها و مجازات آنها باید در داخل کلیسا مورد رسیدگی قرار گیرد و این دستورالعمل باید با دقت بسیار دنبال شود. هراسقفی که بخواهد خارج از قوانین کلیسایی مجازاتی را اعمال کند با شرایط شرم‌آور وارونه شدن تصمیمهای خود از سوی رم رو به‌رو می‌شود.

مقامات کلیسای کاتولیک در ایرلند و واتیکان با درخواستهای آسوشیتدپرس برای ابراز نظر درباره این نامه فاش شده که رادیو و تلویزیون ایرلند از طریق یک اسقف به دست آورده مخالفت کرده‌اند.

چندی پیش واتیکان راهبردی را منتشر کرد که براساس آن همکاری اسقفها با مقامات اجرای قانون مدنی و انتخاب آگاهانه و آموزش کشیشهای آینده و شخصیتهای دینی کلیسای کاتولیک مورد تأکید قرار گرفته است.

طی یک سال گذشته فاش شدن پرونده‌های رسوایی‌های اخلاقی کشیشان کاتولیک و سوء‌استفاده آنها از کودکان در بلژیک، ایرلند ، آلمان و ایالات متحده و سرپوش گذاشتن مقامات کلیسا روی این پرونده طی سالیان متمادی، کلیسای کاتولیک را به وخیم‌ترین بحران خود در طی چند دهه اخیر فرو برد.

بسیاری از بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که اقدامات کافی برای در این زمینه انجام نشده‌اند. در این میان، یکی از معدود اقدامات واتیکان در این مدت ارسال نامه پاپ در روز 20 ماه مارس برای خانوادگان قربانیان در ایرلند بوده است.