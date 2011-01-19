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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

مرگ بناهای تاریخی در اصفهان نزدیک است

مرگ بناهای تاریخی در اصفهان نزدیک است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان گفت: هر ساله در جهان دو میلیون نفر به خاطر آلودگی هوا جان می سپارند و این امر تنها برای انسانها ایجاد نمی شود بلکه با این وضعیت بدون تعارف مرگ بناهای تاریخی را هم شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابراهیم آذری ظهر چهارشنبه در نخستین همایش هوای سالم شهر سالم با اشاره به اینکه هیچ راهی نداریم جز اینکه با برنامه ریزی مناسب در جهت توسعه پایدار گام برداریم، افزود: این موضوع مسئله کمی نیست چراکه مرگ آثار تاریخی در اصفهان مرگ این شهر و خالی شدن آن از توریسم را به همراه دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن حفاظت از میراث فرهنگی در ادامه یادآور شد: آلودگی هوا و در نتیجه نابودی آثار تاریخی و انسانها چیزی کمتر از دفاع در برابر دشمن خارجی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر بگوییم که آلودگی هوا به جهت فراگیری مسئله‌ای همانند شیوع مواد مخدر است سخن به گزافه نگفته و به همین خاطر است که سوختهای فسیلی و کنترل آلودگی دقت و توجه بیشتری را می‌طلبد.

کد مطلب 1236163

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