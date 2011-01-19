به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صادق افشار بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم سالگرد افتتاح کارخانه سیمان فارس گفت: در حال حاضر ایران با تولید 64 میلیون تن سیمان رتبه چهارم جهان را دارد در حالیکه تا چندین سال قبل ایران در رتبه نهم بود.

وی ادامه داد: در استراتژی جدید مجموعه هلدینگ مباحث جدیدی مطرح شده که در این میان مهمترین بحث امروز کاهش قیمت تولید است تا از این طریق توان رقابت با کشورهای خارجی را در بحث صادرات و تامین نیاز داخل داشته باشیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان افزود: واقعی کردن قیمتها چالش جدیدی در بازار سیمان است چراکه تولید سیمان با مصرف انرژی بالا صورت می گیرد و باید به گونه ای تلاش کنیم که قیمت تولید کاهش پیدا کند.

افشار تصریح کرد: به زودی تولیدات سیمان کشور به 90 میلیون تن در سال می رسد که با این تولید باید به فکر ایجاد بازارهای بزرگتر در کشور و خارج کشور باشیم که در این راستا تنها با استفاده از فاکتور قیمت نمی توانیم بازار را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه استفاده از سیمان در برخی از موارد خدماتی فارس در حال انجام است، تصریح کرد: نوع نگاه به بحث سیمان باید تغییر کند و به گونه ای استفاده کنیم که بیشتر تولیدات خود را در بازار داخل مصرف کنیم و در این خصوص اداره کل راه و ترابری فارس از سیمان به جاری آسفالت استفاده می کند که این حرکت آزمایشی اگر با دقت و نظارت همراه شود به طور یقین موفق خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تولید سیمان فارس و خوزستان ادامه داد: فرهنگ استفاده از سیمان باید تغییر کند چراکه امروز تولیدات سیمان در کشور به حد مناسب رسیده و باید با استفاده از این تولیدات در مراحل مختلف استفاده شود.

افشار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرکت سیمان فارس و خوزستان گفت: این شرکت حدود 35 درصد از تولیدات سیمان کشور را در اختیار دارد.