مالزی به افزایش سرمایه گذاری داخلی نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، ماهاتیر محمد افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکتهای محلی می توانند از طریق سرمایه گذاریهای داخلی خود باعث ایجاد رشد اقتصادی شوند.

وی با بیان اینکه مالزی دیگر نمی تواند متکی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد اظهار داشت: 14 شرکت بزرگ داخلی هستند که توانایی گسترش فعالیت خود در خارج از کشور را دارند و می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

نخست وزیر سابق مالزی نسبت به تبدیل مالزی به کشوری توسعه یافته در سال 2020 ابراز امیدواری کرد و گفت: دولت می تواند برای تشویق سرمایه گذاریهای داخلی، سیاستهای کاهش و معافیت مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد.

ماهاتیر محمد که در سال 1990 چشم انداز 2020 مالزی را معرفی کرده است افزود: دیگر ایالتهای مالزی که کمتر توسعه پیدا کرده اند باید با اتکا به منابع و داراییهای خود تلاش بیشتری در جهت توسعه داشته باشند.

