آماده‌ پذیرش عضویت "اتحادیه 2" هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران مراتب سامان ‌یافتن اتحادیه‌ تهیه‌کنندگان و دگردیسی آن به "اتحادیه 2" را که با معاضدت و حمایت همه‌جانبه مدیریت دولتی سینما سرانجام به نتیجه رسید، به فال نیک می‌گیرد. گرچه روند انجام این موضوع چند سالی توان و ظرفیت سینما و تهیه‌کنندگان را به بیهودگی و بطالت گذراند، اما نهایتا به سرانجام رسید.

در ادامه این متن می‌خوانیم: وزن مخصوص کمی و کیفی "اتحادیه 1" با استعانت بسیار در جمع‌آوری عده و عده نهایتا به 80 نفر رسید و این درحالی است که هنوز بیش از یکصد و پنجاه تن دیگر از چهره‌های شاخص این حوزه اعم از تهیه‌کننده و تهیه‌کننده _ کارگردان خارج از این قاعده قرار دارند و کماکان راه ‌حل شورای‌ عالی و حضور در خانه سینما و در کنار سینماگران را منطقی‌ترین و صوابترین مسیر اقتدار و عزت در سینمای ایران و بخش خصوصی می‌دانند.

در پایان این بیانیه شورای عالی تهیه‌کنندگان آمده: با انجام تجمع 26 دی‌ماه و شکل‌گیری "اتحادیه 2"، شورای‌ عالی اعلام می‌کند، به عنوان تنها صنف قانونی عضو خانه سینما آمادگی دارد، پذیرای نمایندگان "اتحادیه 2" در جمع شورای‌عالی باشد. بدیهی است ارسال اساسنامه این تشکل و تطبیق آن با اساسنامه شورای‌ عالی و خانه سینما به عنوان روند قانونی رسمیت ‌یافتن این تشکل است.