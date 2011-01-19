طرح جامع کاهش آلودگی اصفهان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامرضا شیران ظهر چهارشنبه در نخستین همایش هوای سالم، شهر سالم افزود: اگر ما طرح و قانون برای کاهش آلودگی هوای اصفهان داریم پس چرا هنوز چنین هوایی را باید استنشاق کرد.

وی افزود: این طرح دارای ایرادات فراوانی است و ما نباید کارهایی را انجام دهیم که غربیها 40 سال پیش انجام دادند و اکنون از کرده خود پشیمان هستند.

توسعه شهر اصفهان با آلودگی هوا پیوند خورده است

شیران با انتقاد از پروژه های شهرداری گفت: توسعه شهر با آلودگی هوا پیوند خورده و ما حق نداریم خودروهای مردم را با ساختن زیر گذر و رو گذر به شهر دعوت کنیم.

این عضو کمیته شورای کلانشهرهای جهان با اعلام اینکه استانداردها باید با آدمها رشد کند، درغیراین صورت منشا آسیب خواهند بود، خاطرنشان کرد: نباید دلمان را به استانداردها خوش کنیم چون ثابت شده که مردم در استانداردها هم در خطر هستند و استاندارد جا به جا فرق می‌کند.

این عضو شورای اسلامی شهراصفهان ادامه داد: در همه جای دنیا استانداردها با فرهنگ آدمها، شعورسیاستمداران، دانش دانشمندان تغییر می‌کند و اگر استانداردها ثابت بماند و تغییرنکند برای شهروندان منشا آسیب خواهد شد و خطرناک است.

بسیاری از کشورها سالانه چندین بار استانداردهای مربوط به آلودگی هوا را تغییر می دهند

شیران ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته و حتی توسعه نیافته، سالانه و در برخی موارد حتی سالی دوبار استانداردهای موجود بخصوص در زمینه آلودگی هوا و آلاینده ها تغییر می‌کند چون سیاستگذاران شهری دلشان برای مردم می‌سوزد اما در اصفهان گویا چنین نیست.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر در سرطان زایی هوای آلوده اصفهان شکی نیست.

وی با اشاره به مولفه های مربوط به شیوه‌های بهینه زندگی life styie در جوامع پیشرفته افزود: همین استانداردهای رایج در شهرهاست که آمار مرگ و میر ناشی از تصادف یا آلودگی را بالا و پائین می‌برد و ادامه روند موجود شهرها را قتلگاه شهروندان می‌کند.

این عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات، ادامه داد: امروز روز هوای پاک است ولی با خبر شدم که همین روزها اصفهان روزهای آلوده‌ای را پشت سر می‌گذارد که این امر را می توان به عینه با چشم غیرمسلح هم مشاهده کرد.

شیران با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و شهری دراصفهان اظهارداشت: در اصفهان دستگاههای مجری طرح های عمرانی برای پروژه هایی که اجرا می‌کنند توجیه زیست محیطی ندارند و به همین دلیل پروژه‌هایی را که به لحاظ زیست محیطی بماند اجرا و در پی آن جنجال می کنند، در حقیقت توسعه‌ای که زندگی ما را تامین می‌کند نباید در آینده زندگی ما را تهدید کند.

این تحلیل گر حمل و نقل وترافیک و آلودگی هوا و صدا در سازمان راههای ایالت نیوساوت ویلز استرالیا ادامه داد: ایران در فهرست مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا جایگاه بالایی دارد.

آلودگی هوا در اصفهان در ماهای سرد بیشتر از دیگر ایام سال است

شیران اظهارداشت: در اصفهان پدیده آلودگی هوا در ماههای سرد به علت وارونگی بیش از سایر فصول سال است و باید بتوان در برابر دشمن عمر و زندگی که آلودگی است مقاومت کرد و با ترفندها و تمهیدات علمی بیشتر عمر کنیم همانطور که در کشورهای دیگر در مقابل این مساله ایستاده‌اند.

شیران خاطر نشان کرد: در صورتی که ما به عنوان مسئولان این کلانشهر به چیزی جز سلامتی مردم و شهروندان فکر کنیم به بیراهه رفته‌ایم چراکه بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی نمودار آلودگی هوا تا سال 2020 بسیار بالاتر خواهد رفت و در نهایت مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند.