نیوزیلند مقصدی مناسب برای چینی ها

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه نیوزیلند هرالد، به دو تن از تاجران چینی که هریک بیش از 10 میلیون دلار سرمایه را برای تجارت به نیوزیلند انتقال داده اند اقامت موقت و مشروط داده شده است.

اداره مهاجرت نیوزیلند گزارش داد که طرح جدید موسوم به "مهاجرت تجاری" باعث جذب تاجران و ثروتمندان بسیاری از سراسر دنیا شده است و تا کنون بیش از 416 میلیون دلار در قالب این طرح جذب شده است.

102 میلیون دلار در حال حاضر به نیوزیلند انتقال داده شده است و 133 میلیون دلار دیگر نیز برای انتقال به نیوزیلند مجوز دریافت کرده است.

در این گزارش آمده است که تقاضاهای دیگری با ارزش 181 میلیون دلار در حال بررسی می باشند.

در همین رابطه، وزیر مهاجرت نیوزیلند گفت در شرایط کنونی که در جهان سرمایه گذاری و فعالیت تجاری چندان مطمئن نیست طرح پیشنهادی ما باعث شده نیوزیلند به عنوان کشوری مطمئن برای سرمایه گذاری معرفی و نظر سرمایه گذاران را به خود جذب کند.

اداره مهاجرت نیوزیلند به آن دسته از سرمایه داران چینی که از سخت بودن قوانین بانکی کشور خود برای انتقال سرمایه به نیوزیلند شکوه دارند پیشنهاد کرد تا از طریق سیستم بانکی هنگ کنگ اقدام کنند و تا حدودی قوانین چین را دور بزنند.

گفته می شود سرمایه داران چینی برای انتقال پول خود به خارج از چین باید املاکی را در هنگ کنگ بخرند و بعد آن را بفروشند و سسپس پول آن را از طریق بانکهای هنگ کنگی به نیوزیلند انتقال دهند.