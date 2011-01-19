به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی شدن پرو‍ژه پالایشگاه مرکز مازندران از مصوبات سفر دوم دولت به استان افزود: قصد کارشکنی در فعالیتهای مختلف حوزه انتخابیه نمایندگان نداریم ولی باید بدانیم که وضعیت سرمایه گذاری در استان به چه منوال است.

وی خاطر نشان کرد: بنده به عنوان معاون استاندار باید از وضعیت اتفاقات و مشکلات نساجی مازندران مطلع باشم که این پیگیری بنده نباید زمینه ساز ناراحتی نمایندگان شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه عزت الله اکبری، نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر کشور از نحوه دخالت این حوزه انتقاد کردند، تصریح کرد: مادامی که در تصدی این مسند قرار دارم مشکلات کارگری را پیگیری خواهم کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه باید تکلیف سرمایه گذار نساجی مازندران در قائم شهر مشخص شود، یادآور شد: هنوز معلوم نیست که چرا سرمایه گذار این شرکت در قائم شهر حدود شش ماه مطالبات معوقه کارگران را نداده است.

وی با اعلام اینکه قصد کارشکنی و دخالت در فعالیت نمایندگان در شهرستانها را ندارد، گفت: با مشارکت نمایندگان، مدیران استان و مدیران ارشد مازندران باید زمینه ایجاد و تقویت سرمایه گذاری را در استان فراهم کرد.

معاون استاندار مازندران افزود: با روی گشاده و با کمال میل از ورود سرمایه گذاری خارجی در مازندران استقبال خواهم کرد و همه نمایندگانی که زمینه ورود سرمایه گذار را در استان فراهم کنند، خواهم شمرد.

عزت الله اکبری، نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی هفته جاری در یکی از تذکرات آیین نامه ای خود به وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی از دخالت معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در امورات اداری و اقتصادی نساجی مازندران انتقاد کرد.

احیا نساجی مازندران از مصوبات سفر نخست دولت به استان مازندران است.