به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مهدی صلاح در نشست با رئیس و مسئولان دانشگاه پیام نور لرستان در سخنانی اظهار داشت: میل به تحصیل در دانشگاه پیام نورلرستان در بین دانشگاه های استان بیشتر است.

وی با اشاره به لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولین به این دانشگاه و رفع نیازهای آن، افزود: بیش 50 درصد دانشجویان استان در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند که این خود نگاه ویژه مسئولین را می طلبد.

مشاور استاندار لرستان در امور دانشگاه ها خاطرنشان کرد: این در حالیست که عملکرد دانشگاه پیام نور در راستای توسعه فضای فیزیکی و آموزشی قابل تحسین است.

صلاح ادامه داد: دانشگاه پیام نور در مدت کوتاه تاسیس در استان لرستان رشد چشمگیری در عرصه های مختلف داشته است و این نشان از پتانسیل بالای این دانشگاه دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور لرستان در عرصه فرهنگی در بین مجموعه های فرهنگی استان پیشتاز است.

محمد مراد شیخی با تشریح نیازهای این دانشگاه در ابعاد مختلف، خاطرنشان کرد: با توجه به سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان که سفر فرهنگی است و همچنین وجود بیش از 30 هزار دانشجوی فعال در این دانشگاه تأمین فضاهای فرهنگی از جمله مسجد، سالن آمفی تئاتر، کتابخانه و ... ضروری است که باید در این سفر مورد توجه قرار گیرد.

وی دانشگاه پیام نور لرستان با بیش از 30هزار دانشجو را از مجموعه های بزرگ این استان برشمرد و بیان داشت: این ظرفیت گسترده نیازمند توجه ویژه مسئولان در ابعاد مختلف است.

بنابر این گزارش در این نشست مسائل و مشکلات دانشگاه پیام نور استان لرستان با حضور مشاور استاندار لرستان در امور دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.