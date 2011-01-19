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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

فیلمبرداری "شیش و بش" تمام شد

فیلمبرداری "شیش و بش" تمام شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "شیش و بش" به کارگردانی بهمن گودرزی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "شیش وبش" این هفته به پایان رسید و تدوین و مراحل صداگذاری توسط ایرج شهزادی به صورت همزمان در حال انجام است و به زودی ساخت موسیقی توسط یکی از آهنگسازان آغاز می‌شود.

"شیش و بش" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسم‌خانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمن گودرزی ساخته شد.

محمدرضا گلزار، امین حیایی، آنا نعمتی، بیتا فرهی، میرطاهر مظلومی، شهنام شهابی، تانیاجوهری و رضا رشیدپور بازیگران اصلی "شیش و بش" هستند. مرتضی شایسته تهیه‌کننده این فیلم است.

کد مطلب 1236190

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