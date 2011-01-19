زمان اعلام پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده کارگران

داود قادری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه حداکثر تا 20 بهمن ماه سالجاری نتیجه بررسی ها و ارزیابی کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استانهای مختلف مشخص و آماده اعلام به شورای عالی کار می شود، گفت: به دلیل آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها از حدود یک ماه پیش، نیاز است تا بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین به عدم تشکیل نشست مشترک کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده استانهای کشور در 20 دی ماه سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: در هر حال بررسی نتایج تاثیرات آزاد سازی قیمتها و هدفمندی یارانه ها بر سبد هزینه های خانوار نیاز به زمان بیشتری دارد.

قادری با اعلام اینکه این بررسی ها هم اکنون در حال انجام است و وضعیت قیمتهای جدید بر سبد هزینه های خانوار کارگری بررسی می شود، افزود: واقعیت این است که اجرای هدفمندی یارانه ها بررسی ها و ارزیابی های قبل از آغاز عملیاتی شدن آن را تحت الشعاع قرار داده است.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه مقایسه قیمتها در بازار به صورت تطبیقی دنبال خواهد شد، تاکید کرد: قاعدتا ما در این زمینه در برخی از اقلام اختلاف قیمت خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که همیشه بررسی ها و نتایج مشاهدات کمیته های کارگری تعیین حداقل دستمزد با عددی که توسط شورای عالی کار مصوب می شود، فاصله دارد اما برای حداقل دستمزد سال آینده از دولت توقع داریم که کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: هم اکنون به دلیل فاصله داشتن حداقل دستمزد کارگران با سبد هزینه های خانوار، بسیاری از آنها مجبور به انجام کارهای جانبی، دوشیفته و موارد مانند آن هستند تا بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.