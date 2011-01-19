اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با حضور مسئولان فدراسیون کشتی کشورمان مسابقات انتخابی جام یادگار امام فردا در بروجرد آغاز می شود.

مسئولان ورزش استان لرستان به خصوص هیئت کشتی این استان برای اینکه بتوانند ارتباط بیشتری با اعضای فدراسیون کشتی و سرمربی تیم‌ملی فرنگی کشورمان داشته باشند تا شاید در آینده موفق‌تر از قبل عمل کنند، با دعوت از مسئولان فدراسیون کشتی و سرمربی تیم‌ملی فرنگی خواستند که از نزدیک شاهد رقابت کشتی‌گیران فرنگی‌کار کشور باشند.

بر این اساس ظهر امروز محمدرضا یزدانی‌خرم، محمد‌علی صنعتکاران رئیس و نایب‌رئیس فدراسیون کشتی به اتفاق محمد بنا سرمربی تیم‌ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور راهی شهرستان بروجرد شدند تا از صبح فردا شاهد رقابت فرنگی‌کاران باشند.

حضور مسئولان فدراسیون کشتی و سرمربی تیم‌ملی نه تنها انگیزه لازم را به کشتی‌گیران خواهند داد تا خودی نشان دهند بلکه بهترین فرصت خواهد بود تا مسئولان هیئت کشتی لرستان نیز بتوانند ارتباط کاری خود را با متولیان کشتی کشور بیشتر کنند.

پیکارهای کشتی فرنگی انتخابی جام یادگار امام روزهای 30 دی و یکم بهمن ماه در سالن ولایت بروجرد برگزار می شود.

دعوت یک مربی و 2 ورزشکار به اردوی انتخابی تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای

بنابر این گزار همچنین یک مربی و 2 ورزشکار لرستانی به اردوی انتخابی تیم ملی کشتی پهلوانی و زورخانه ای نیروهای مسلح دعوت شدند.

داریوش نظری مربی کشتی، اشکان مردانی کشتی گیر و محمد باقری در رشته سنگ از لرستان در مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی و زورخانه ای نیروهای مسلح کشور انتخابی تیم ملی نیروهای مسلح که هفت بهمن ماه درسالن سیدالشهدای استان البرز برگزار می شود شرکت می کنند.

افراد برگزیده این مسابقات به همراه تیم ملی کشتی پهلوانی و زورخانه ای نیروهای مسلح در مسابقات بین المللی قبرس که 14 و 15 اسفندماه امسال برگزارمی شود حضور خواهند یافت.