احسان شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی خبر داد و افزود: این همایش از سوم تا پنجم اسفند ماه سال جاری در سالن همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.

وی افزود: تاکنون بیش از 700 مقاله در زمینه حقوق بیماران از سوی اندیشمندان حوزه‌های فقهی، حقوقی، پزشکی، فلسفی و اخلاقی و دانشجویان رشته‌های پزشکی و حقوقی سراسر کشور و برخی از دانشمندان خارجی به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

شمسی با بیان اینکه این کنگره با مصوبه هیئت وزیران ایجاد شده است گفت: علاقه مندان می توانند برای ثبت‌نام و حضور در این کنگره از طریق سایت اینترنتی www.iranemedicallaw.com اقدام کنند.

همچنین با توجه به محدودیتهای موجود برای سفر و اقامت در کیش، به علاقه‌مندان شرکت در کنگره توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، در این کنگره برای حضور چهره ها و مسئولان عالی قضائی، اجرایی و قانونگذاری کشور برنامه ریزی شده است.