یزد بهترین شاخصهای بهداشتی کشور را در اختیار دارد

دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در صدوق اظهارداشت: استان یزد به دلیل وجود امکانات مناسب هم اکنون قطب درمان و بهداشت کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته هم اکنون این استان مناسبترین شاخصهای بهداشتی را در اختیار دارد.

وزیر بهداشت افزود: وجود بیمارستانهای مختلف و تختهای درمانی و پزشکان متخصص این استان را به یکی از بهترین مراکز درمانی کشور تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر لزوم گسترش امکانات در یزد خاطرنشان کرد: با وجود تمام تواناییهای یزد در برخی موارد نقصهایی وجود دارد که برای رفع این مشکلات مصوبات مورد نیاز تصویب خواهد شد.

وی افزایش تعداد بیمارستانها در شهرستانهای یزد و توسعه بخشهای picu و nicu گسترش تختهای روانپزشکی، اورژانس جاده ای، احداث دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشکده پرستاری اردکان و توسعه امکانات تشخیصی از جمله سی تی اسکن بیمارستان بافق از این مصوبات است.

