۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

الشرق الاوسط خبر داد:

گدایی جدید خاندان سلطنتی انگلیس/ حراج 350 دلاری لباس عروس خانواده

یک شرکت انگلیسی لباس "کیت میدلتون" عروس جدید خاندان سلطنتی انگلیس را که به تازگی به عقد شاهزاده "ویلیامز" درآمده است با قیمت 350 دلار در امارات به معرض فروش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، این لباس اخیرا در مراسمی که شاهزاده ویلیامز (فرزند چالرز ولیعهد بریتانیا) و "کیت میدلتون" به عقد هم درآمدند بر تن عروس جدید خاندان سلطنتی انگلیس بود.

بر این اساس، شرکت "ریس" (Reiss) که این لباس را برای میدلتون در مراسم عقدش طراحی و تولید کرده بود، هم اکنون مدل اصل این لباس را در 6 فروشگاه بزرگ دبی در معرض فروش گذاشته است.

نکته جالب اینکه این لباس با قیمت 350 دلار معادل 995 درهم امارات در معرض فروش گذاشته شده که به نوشته الشرق الاوسط قیمتی مناسب است.

خاطر نشان می شود منابع خبری پیش از این با اشاره به بحران مالی در اروپا از مشکلات مالی خاندان سلطنتی انگلیس خبر داده بودند که هم اکنون اصلی ترین منبع درآمدشان مالیاتهای گرفته شده از مردم است. چندی پیش دانشجویان خشمگین انگلیس به افزایش سه برابری شهریه دانشگاهها علیه خاندان سلطنتی انگلیس که بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی را می بلعد اعتراض کرده بودند. 

