54 فقره سرقت و کیف قاپی در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ خدامراد کبکی در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در پی اجرای طرح مقابله با سارقان به عنف و کیف قاپی در هفته جاری علاوه بر دستگیری 59 نفر سارق و کیف قاپ، 59 فقره سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: طرح برخورد و مقابله با سارقان به عنف و کیف قاپی با بکار گیری تمامی امکانات و تجهیزات در طول هفته جاری و با هماهنگی مقام قضایی در سطح استان به مرحله اجرا در آمده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان کشف 15 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی، دو دستگاه خودرو تحت تعقیب و ارکان مخدوش، هشت فقره سرقت منزل، پنج فقره جیب بری و سرقت اماکن، 10 فقره سرقت احشام، مغازه و زورگیری، 12 قبضه سلاح و 11 تیر جنگی و یکدستگاه تجهیزات ماهواره و 10 گرم مواد مخدر را از اهم اقدامات طرح یاد شده برشمرد.