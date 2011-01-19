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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

سرهنگ کبکی:

54 فقره سرقت و کیف قاپی در لرستان کشف شد

54 فقره سرقت و کیف قاپی در لرستان کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان از کشف 54 فقره سرقت و کیف قاپی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ خدامراد کبکی در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در پی اجرای طرح مقابله با سارقان به عنف و کیف قاپی در هفته جاری علاوه بر دستگیری 59 نفر سارق و کیف قاپ، 59 فقره سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: طرح برخورد و مقابله با سارقان به عنف و کیف قاپی با بکار گیری تمامی امکانات و تجهیزات در طول هفته جاری و با هماهنگی مقام قضایی در سطح استان به مرحله اجرا در آمده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان کشف 15 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی، دو دستگاه خودرو تحت تعقیب و ارکان مخدوش، هشت فقره سرقت منزل، پنج فقره جیب بری و سرقت اماکن، 10 فقره سرقت احشام، مغازه و زورگیری، 12 قبضه سلاح و 11 تیر جنگی و یکدستگاه تجهیزات ماهواره و 10 گرم مواد مخدر را از اهم اقدامات طرح یاد شده برشمرد.

کد مطلب 1236201

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