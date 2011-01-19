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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

عملیات اجرایی دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا بیرجند آغازشد

عملیات اجرایی دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا بیرجند آغازشد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی، عملیات اجرایی احداث دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در بیرجند و به صورت همزمان در شهرستان نهبندان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مدرسه علوم معارف صدرا بیرجند، گفت: امروز با همت مسئولین اجرایی استان، پروژه ای را آغاز می کنیم که در آینده مصداق بارز احیای امر اهل بیت عصمت و طهارت(ع) خواهد بود.

حجت الاسلام کاظم لطفیان عنوان کرد: دانش آموزان این مدراس در مقایسه با سایر دانش آموزان، اخلاق، منش و رویکرود متفاوتی نسبت به مسایل دینی دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی توجه مسئولان استان بویژه استاندار خراسان جنوبی به مسایل دینی و تقویت زیرساخت های فرهنگی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: در سال جاری اعتبارات فرهنگی این نهاد بویژه در حوزه عمرانی و ساخت خانه های عالم، از رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال های قبل برخوردار بوده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدراس خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه برای احداث ساخت مدارس علوم و معارف اسلامی در شهرستان های بیرجند و نهبندان بالغ بر 9 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده است، گفت: بالغ بر سه میلیارد ریال از این اعتبار در سال جاری ابلاغ و بقیه نیز در سال آینده اختصاص خواهد یافت.

کاظم اولیایی با بیان اینکه دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی بیرجند در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و با زیربنای 800 متر مربع احداث خواهد شد، اظهار داشت: این پروژه تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1236202

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