عملیات اجرایی دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا بیرجند آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مدرسه علوم معارف صدرا بیرجند، گفت: امروز با همت مسئولین اجرایی استان، پروژه ای را آغاز می کنیم که در آینده مصداق بارز احیای امر اهل بیت عصمت و طهارت(ع) خواهد بود .

حجت الاسلام کاظم لطفیان عنوان کرد: دانش آموزان این مدراس در مقایسه با سایر دانش آموزان، اخلاق، منش و رویکرود متفاوتی نسبت به مسایل دینی دارند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی توجه مسئولان استان بویژه استاندار خراسان جنوبی به مسایل دینی و تقویت زیرساخت های فرهنگی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: در سال جاری اعتبارات فرهنگی این نهاد بویژه در حوزه عمرانی و ساخت خانه های عالم، از رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال های قبل برخوردار بوده است .

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدراس خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه برای احداث ساخت مدارس علوم و معارف اسلامی در شهرستان های بیرجند و نهبندان بالغ بر 9 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده است، گفت: بالغ بر سه میلیارد ریال از این اعتبار در سال جاری ابلاغ و بقیه نیز در سال آینده اختصاص خواهد یافت .