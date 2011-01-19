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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

در ایام دهه فجر؛

300 نمایش برای خراسانی ها اجرا می شود

300 نمایش برای خراسانی ها اجرا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره تئاتر برای مردم گفت: در آستانه ایام الله دهه فجر از سوم بهمن ماه 300 اجرای نمایش برای مردم خراسان رضوی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا کمال علوی ظهر امروز در نشست خبری جشنواره تئاتر برای مردم در مشهد گفت: امسال از 3 بهمن مصادف با اربعین حسینی تا 15 بهمن ماه اجرا آثاری با موضوع تعزیه را در مشهد و شهرهای استان خراسان خواهیم داشت.

وی همچنین افزود: پس از 15 بهمن اجرای آثاری با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی توسط کمیته تخصصی هنرهای نمایشی تعریف شده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی درباره اهداف این جشنواره گفت: نگاه ما در اجرای تمام نمایش ها نگاهی آموزشی است و اعتقاد داریم بهترین موقعیت برای آموزش در همین اجراهای عمومی است و سعی می کنیم در کنار هر اجرای عمومی، جلسات نقد و بررسی آثار را داشته باشیم.

علوی همچنین افزود: در مشهد برای هر نمایش 6 اجرا را در نظر گرفته ایم و مجموعا برای هر نمایش 15 اجرا در کل استان مد نظر ما هست و تا پایان این طرح 20 تئاتر در مشهد و 30 تئاتر در شهرستان های استان اجرا خواهد شد.

مدیر عامل کانون هنرمندان خراسان در باره قیمت بلیط  این نمایش ها گفت: قیمت بلیط در مشهد 2 هزار تومان و در شهرستان ها هزار تومان در نظر گرفته شده است که دانشجویان، هنرمندان و خانواده های معظم شهداء از تخفیف 50 درصدی برخوردار خواهند شد.

کمال علوی اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی هم در تمام استان برای شهروندان  و زائرین اجراهای مختلفی را برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 1236203

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