300 نمایش برای خراسانی ها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا کمال علوی ظهر امروز در نشست خبری جشنواره تئاتر برای مردم در مشهد گفت: امسال از 3 بهمن مصادف با اربعین حسینی تا 15 بهمن ماه اجرا آثاری با موضوع تعزیه را در مشهد و شهرهای استان خراسان خواهیم داشت.

وی همچنین افزود: پس از 15 بهمن اجرای آثاری با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی توسط کمیته تخصصی هنرهای نمایشی تعریف شده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی درباره اهداف این جشنواره گفت: نگاه ما در اجرای تمام نمایش ها نگاهی آموزشی است و اعتقاد داریم بهترین موقعیت برای آموزش در همین اجراهای عمومی است و سعی می کنیم در کنار هر اجرای عمومی، جلسات نقد و بررسی آثار را داشته باشیم.

علوی همچنین افزود: در مشهد برای هر نمایش 6 اجرا را در نظر گرفته ایم و مجموعا برای هر نمایش 15 اجرا در کل استان مد نظر ما هست و تا پایان این طرح 20 تئاتر در مشهد و 30 تئاتر در شهرستان های استان اجرا خواهد شد.

مدیر عامل کانون هنرمندان خراسان در باره قیمت بلیط این نمایش ها گفت: قیمت بلیط در مشهد 2 هزار تومان و در شهرستان ها هزار تومان در نظر گرفته شده است که دانشجویان، هنرمندان و خانواده های معظم شهداء از تخفیف 50 درصدی برخوردار خواهند شد.

کمال علوی اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی هم در تمام استان برای شهروندان و زائرین اجراهای مختلفی را برگزار خواهیم کرد.