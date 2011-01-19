سوئیس دارایی های دیکتاتورهای آفریقا را بلوکه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای سوئیس اعلام کردند تصمیم دارند دارایی های "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری مخلوع فراری تونس و لوران گباگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج را مسدود کنند.

گباگبو پس از انتخابات در ساحل عاج که طی آن با "حسن واتارا" رقابت می کرد؛ خود را رئیس جمهوری این کشور خوانده و درخواستهای جامعه جهانی برای کناره گیری از قدرت را رد کرده است.

همچنین زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس نیز چندی پیش در اثر ناآرامی ها در این کشور و خودسوزی یک جوان از تونس گریخت.

درخواستها برای مسدود کردن دارایی های بن علی در کشورهای اروپا نیزهر روز افزایش می یابد.

دیکتاتور سابق تونس پس از خروج از این کشور درخواست پناهنگی از فرانسه را مطرح کرد؛ ولی این کشور به دلیل تبعات منفی آن از پذیرش وی خودداری کرد و بن علی مجبور به اقامت در عربستان شد.



از سوی دیگر شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد : دستگاه قضایی تونس از آغاز تحقیقات درباره دارایی های بن علی و خانواده وی خبر داده است.