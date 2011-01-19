9 تفاهمنامه بین زندانها و دستگاههای اجرایی فارس امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مدیر کل زندانهای فارس با بیان اینکه این تفاهمنامه ها با هدف کاهش نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلها منعقد شده، افزود: هدف از انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل کار و امور اجتماعی ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای موجود و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری در استان است چراکه با اشتغالزایی پایدار در زندانها، استان نیز از نظر رشد اشتغال ارتقا می یابد و منشا جرم در جامعه که همان بیکاری است از بین می رود.

ناصرجعفرقلی همچنین به تعهدات اداره کل کار و امور اجتماعی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این تفاهمنامه منعقد شده که اداره کار همکاری لازم در خصوص صدور مجوز جهت مراکز ایجاد اشتغال مربوط به اداره کل زندانهای استان و معرفی زندانیان واجد شرایط اشتغال به مراکز این اداره کل داشته باشد.

وی اظهار داشت: از دیگر تعهدات اداره کل کار، ارائه وامهای بنگاههای زود بازده در صورت ابلاغ اعتبار به بنیاد تعاون، زندانیان و تعاونیهای مربوط به اشتغال زندانیان با رعایت اصول و موازین مربوطه است.

مدیر کل زندانهای فارس همچنین با اشاره به حمایت اداره کل زندانهای فارس از بخش خصوصی افزود: زندانهای فارس از فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که در زندانها، سرمایه گذاری و اشتغال پایدار ایجاد نمایند حمایت می کند.

وی درخصوص مشاغل خانگی تصریح کرد: توسعه و اعطای تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی به زندانیان واجد شرایط و خانواده آنها و زندانیان آزاد شده با معرفی از طرف زندانهای استان فارس با در نظر گرفتن کلیه دستورالعملها انجام می پذیرد.

جعفرقلی همچنین از راه اندازی مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در زندان عادل آباد و مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی فارس با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای خبرداد و گفت: ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به مددجویان در زندانهای استان فارس متناسب با نیاز بازار صورت می گیرد و همچنین در زمینه تجهیز کارگاههای آموزشی، هنری و صنایع دستی مطابق با استاندارد اداره کل فنی و حرفه ای استان در حد امکانات موجود به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش و تولیدات صنایع دستی اداره فنی و حرفه ای همکاری می کند.

مدیر کل زندانهای فارس افزود: همکاری در راستای تامین و معرفی مربیان آموزشی و صدور گواهینامه های مهارت پایان دوره آموزشی بر اساس ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دیگر برنامه های همکاری با این اداره است.

جعفرقلی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری با سازمان جهاد کشاورزی و اداره اوقاف و امور خیریه نیز اشاره کرد و گفت: هدف از این همکاری، کمک به احیای اراضی و زمینهای تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی و اداره اوقاف استان و ارتقای فعالیتهای کشاورزی و گلخانه ای توسط این دستگاههاست.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی فارس متعهد شده که از توان، امکانات و نیروی انسانی موجود در اداره کل زندانهای استان در اجرای طرحهای کشاورزی در اراضی تحت مالکیت سازمان جهاد کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، گلخانه، دام، طیور و شیلات استفاده کند.

مدیر کل زندانهای فارس همچنین درخصوص همکاری اداره کل منابع طبیعی اظهارداشت: با استفاده از ظرفیتها و نیروی انسانی زندانها، اداره کل منابع طبیعی متعهد شده که در راستای اجرای طرحهای درختکاری، مرتعداری، بذر کاری، تولید نهال، احداث حوضچه های ذخیره آب، حفاظت و حراست از مراتع و جنگلها، فنس کشی و دیوارکشی با استفاده از توان زندانیان زندانهای فارس همکاری کند.

وی با اشاره به تعهدات سازمان میراث فرهنگی فارس تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی و معرفی تولیدات صنایع دستی مددجویان به عموم، میراث فرهنگی متعهد شده است که غرفه هایی به منظور فروش دائمی صنایع دستی در بازار وکیل، حافظیه شیراز، نمایشگاههای دوره ای و فصلی و اماکن تحت اشراف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را در اختیار زندانهای فارس قرار دهد.

جعفرقلی افزود: سازمان میراث فرهنگی متعهد شد که در راستای تجهیز کارگاههای آموزشی و صنایع دستی مطابق با استاندارد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان درحد امکانات موجود آن سازمان به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش با اداره کل زندانهای فارس همکاری کند.

وی صدور مجوزهای لازم جهت مراکز صنعتی، تولیدی ایجاد اشتغال و همکاری در زمینه تهیه و اجرای تیپ صنایع کوچک ویژه کار مددجویان در محیط زندان و معرفی مددجویان توانمند به حوزه صنعت با حداقل هزینه را از تعهدات سازمان صنایع و معادن عنوان کرد.

مدیر کل زندانهای فارس همچنین به تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی نیز اشاره ای داشت و تصریح کرد: آموزش مهارتهای لازم ، ایجاد توانمندی فنی و استفاده از توانایی های عملی مددجویان زندانی تحت پوشش اداره کل کمیته امداد امام توسط اداره کل زندانهای فارس و سفارش پوشاک، تشک، بالش مورد نیاز اداره کل کمیته امداد امام (ره) به کارگاههای زندان های فارس محول شود.

وی تاکید کرد: استفاده از خدمات نیروی انسانی ارزان موجود در زندانها در راستای انجام کارهای کارگری و نظافت اماکن تحت نظر دستگاههایی که با اداره کل زندانها تفاهم نامه همکاری دارند از دیگر برنامه هایی است که آن دستگاههای اجرایی متعهد شده اند که از این نیروهای کار استفاده کنند.

مدیرکل زندانهای فارس همچنین خاطرنشان کرد: تولید صنایع فلزی، چوب و ام دی اف مورد نیاز دستگاههای همکار استان از طریق کارگاههای زندان های فارس تامین می شود.

جعفرقلی به استفاده از توان زندانیان جهت استفاده در پروژه های عمرانی و ساختمانی نظیر ساخت و ساز، تعمیرات، نقاشی ساختمان و در سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: زندانیان شاغل در بخشهای مذکور در مقابل حوادث ناشی از کار توسط اداره کل زندانهای فارس تحت بیمه مربوطه قرار خواهند گرفت و نظارت بر عملکرد و ورود و خروج زندانیان مزبور از جمله وظایف ذاتی اداره کل زندانهای فارس است.

وی در ادامه هدف نهایی از انعقاد تفاهمنامه های همکاری با دستگاههای اجرایی استان را ایجاد اشتغال مولد برای زندانیان در دوران تحمل کیفر و پس از آزادی و به تبع آن کاهش بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم در جامعه معرفی کرد.