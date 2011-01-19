جواز تاسیس پالایشگاه مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی روند احداث پالایشگاه مرکز مازندران در استانداری افزود: حجم پرو‍ژه پالایشگاه ساری بسیار بالا بوده که ضرورت پیگیری مدیران ارشد استان برای تحقق این مهم احساس می شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان صنایع و معادن با جدیت پیگیر تحقق این مصوبه سفر دولت است که می تواند سبب شکوفایی اقتصاد منطقه شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه استعلام سازمان صنایع معادن از وزارتخانه برای صدور جواز تاسیس پالایشگاه صورت گرفته است تصریح کرد: با بهره برداری از این پرو‍ژه بزرگ انواع بنزین، گازوییل، گاز مایع، گوگرد، نفت سفید و نفت کوره در این واحد تولید و فرآوری خواهد شد.

هاشم پور با بیان اینکه این سازمان از حوزه سرمایه گذاری صنعتی در استان استقبال خواهد کرد یادآور شد: هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی با مجوز دستگاههای ذیربط قابلیت اجرایی شدن در مازندران دارد.

محسن زارعی، فرماندار ساری نیز با اشاره به اینکه از زمان تصویب احداث پالایشگاه در سفر دولت جلسات مدونی برای تحقق این مهم در فرمانداری صورت گرفته است اظهار داشت: تمامی مجوزهای تاسیس، فعالیت، زیست محیطی و استعلامات پالایشگاه از سوی فرمانداری انجام شده است.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری این پروژه که توسط سرمایه گذار داخلی انجام می شود گفت: سه میلیارد دلار میزان سرمایه گذاری این پرو‍ژه است.

قلی زاده، مدیر پرو‍ژه پالایشگاه ساری نیز با اشاره به اینکه تمامی استعلامات برای فعالیت در منطقه کیاسر جهت احداث پالایشگاه اخذ شده است افزود: تجهیز کارگاه پالایشگاه تا حدودی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تجهیز کامل کارگاه صرفا منوط به جانمایی زمین برای احداث است اظهار داشت: هر زمان که زمین مورد نیاز برای احداث پالایشگاه فراهم شود امکان تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی در منطقه وجود خواهد داشت.