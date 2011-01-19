به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار محمدرضا نقدی در جلسه تعامل و هم اندیشی با فعالان فرهنگی، تبلیغی استان کرمانشاه با بیان این مطلب که کشورهای استکباری در مواجهه با مردم کشورمان شیوه تخریبی و جنگ فرهنگی را در پیش گرفته اند، اظهار داشت: وقتی آنها نتوانستند در جبهه جنگ سخت نظامی مردم کشورمان را تسلیم کنند با تغییر رویکرد به تخریب بنیان های اخلاقی روی آورده اند از این رو می خواهند با ترویج بی بند و باری، مواد مخدر و مشروبات الکلی، شکست های مکرر خود را در مقابل مردم مسلمان کشورمان جبران کنند.

وی با بیان اینکه روی آوردن دشمنان به جنگ فرهنگی یک نقطه مثبت برای ماست، گفت: در این جنگ فرهنگی، منابع غنی دینی بسیاری در اختیار داریم که با بکارگیری آنها و منسجم عمل کردن و به فعل در آوردن ظرفیتهای موجود قادر خواهیم بود دشمنان را در این جنگ نیز شکست دهیم.

سردار نقدی با بیان اینکه یکی دیگر از ترفندهای دشمنان ما ورود به عرصه فکری و دینی است، گفت: دشمنان سعی دارند با عرفان های ساختگی، ترویج وهابیت و بی بندوباری به ما ضربه وارد کنند اما به نتیجه نخواهند رسید زیرا این اقدامات با فطرت انسانها در تضاد است.

وی با اشاره به فتنه سال گذشته گفت: در فتنه سال گذشته دشمنان نظام هر آنچه در آستین داشتند رو کردند، غافل از آنکه ملت ایران با هوشیاری و بصیرت خواهد توانست به سلامت از آن عبور کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر این موضوع که جریان فرهنگی کشور نیاز به انسجام بخشی دارد، خاطرنشان کرد: همانطور که در جریان هشت سال دفاع مقدس با هماهنگی و انسجام در کشور به پیروزی دست یافتیم در جنگ نرم نیز باید با انسجام بخشی به جریان فرهنگی در این نبرد نیز به پیروزی نائل شویم.

در پایان این جلسه که در سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد، تعدادی از حاضران به بیان دیدگاه های خود در خصوص موارد مختلف فرهنگی پرداختند.