به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان داراالقرآن کریم و مسئول کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در نشست خبری که امروز چهارشنبه 29 دی ماه در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: جشنواره جوان قرآن در ایام دهه فجر با موضوع حفظ و تواشیح قرآن همچنین جشنواره خانوادگی قرآن با محوریت سوره مبارک نور برگزار می شود.

وی تأکید کرد: فعالیتهای ترویجی و تبلیغی از اهم فعالیتهای این کمیته در ایام الله دهه فجر است.

وی تصریح کرد: ترکیب این کمیته از 20 دستگاه فرهنگی و قرآنی سراسر کشور تشکیل شده که با بیش از 200 جلسه هماهنگی به استقبال دهه فجر انقلاب اسلامی رفته است. طبق سالهای گذشته در روز 18 بهمن ماه و با حضور اساتید و اهالی جامعه بزرگ قرآنی کشور در حرم مطهر امام راحل شاهد تجدید میثاق جامعه قرآنی با بنیانگذار انقلاب اسلامی خواهیم بود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل برگزیدگان قرآنی ایام دهه فجر گفت: این مراسم با حضور 30 نفر از برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآنی و اساتید بزرگ قرآن در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته قرآنی ستاد دهه فجر گفت: حدود 400 محفل قرآنی با حضور اساتید داخلی و خارجی در سراسر کشور، تجلیل از 220 نفر از برگزیدگان مسابقه تفسیر قرآن که آبان ماه برگزار شد طراحی، چاپ و توزیع 60 هزار پوستر قرآنی، توزیع 40 هزار قرآن با قیمت یارانه ای توسط دارالقرآنهای سراسر کشور، حمایت نقدی به ارزش 3 میلیارد ریال که در اختیار 2 هزار موسسه قرآنی و خانه های قرآنی سراسر کشور قرار خواهد گرفت، طراحی 30 تابلو با الهام از آیات قرآن با محوریت انقلاب اسلامی ملت ایران به صورت نمایشگاه هایی در سراسر کشور از جمله اقدامات ویژه ایام دهه فجر خواهد بود.

وی با اشاره به هتک حرمت قرآن در سال جاری اظهار داشت: به همین دلیل این کمیته با مشارکت شهرداری تهران اقدام به طراحی و ساخت 4 طاق نصرت در مسیر راهپیمایی 22 بهمن خواهد کرد. همچنین به مناسبت دهه فجر یک مسابقه اینترنتی نیز برگزار می شود که شرکت در آن از طریق مراجعه به سایت www.telavat.com امکان پذیر می شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم در پایان از برگزاری جشنواره قرآن و عترت ویژه دانشجویان خبر داد و تصریح کرد: گردهمایی بزرگ 400 هزار نفری دانشجویان در قم، برگزاری 50 نشست و همایش با موضوع قرآن و تربیت، قرآن و مهارتهای زندگی و طب با حضور دانشجویان و اساتید قرآنی از دیگر برنامه های علمی و دانشجویی ویژه ایام دهه فجر در سراسر کشور خواهد بود.