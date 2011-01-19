جلسات شعر مشهد سرآمد کشور خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین جعفریان عصر چهارشنبه در جلسه نقد و پژوهش شعر جوان در حوزه هنری مشهد درباره راه اندازی این جلسه گفت: به طور یقین این جلسه با حضور شاعران خوب مشهدی و مدیریت محمدکاظم کاظمی، الگویی برای سایر جلسات نقد کشور خواهد بود.

شاعر مجموعه "پنجره رو به دریا" افزود: شاعران، کمتر جلسه شعری در کشور با این کیفیت خواهند یافت و این جلسه می تواند جلسات دیگر شعری مشهد را پوشش بدهد تا در آینده شاهد تربیت شاعران سرشناس و توانمند دیگری باشیم.

همچنین مجید نظافت درباره اهمیت و ضرورت راه اندازی این جلسه گفت: راه اندازی این جلسه از سال ها پیش احساس می شد و حوزه هنری با این حرکت نشان داد که قصد دارد به طور جدی به شعر مشهد و خراسان بپردازد.

شاعر مجموعه"آخرین فصل زمین" افزود: کاظمی رابطه خوبی با تمام نحله های شعری در مشهد دارد که همین امر به رونق این جلسه کمک خواهد کرد.

محمدکاظم کاظمی نیز درباره اهداف این جلسه گفت: در این جلسه سلسله بحث هایی درباره شعر و نقد شعر توسط شاعران سرشناس مشهدی ارائه خواهد شد و به خوانش متون کهن و نقد کتاب خواهیم پرداخت.

در این نشست شاعران سرشناس مشهدی دیگری از جمله؛ علیرضا سپاهی لائین، جواد کلیدری، ابوطالب مظفری، قاسم رفیعا ،هادی اسماعیلی، طیبه ثابت و زهرا محدثی حضور داشتند.

ین جلسه نقد و پژوهش شعر قرار است هر هفته سه شنبه در حوزه هنری مشهد برگزار شود.