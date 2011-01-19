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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

از ابتدای سالجاری؛

محصولات کشاورزی از گمرکات گیلان به 20 کشور دنیا صادر شد

محصولات کشاورزی از گمرکات گیلان به 20 کشور دنیا صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از صادرات محصولات کشاورزی به 20 کشور دنیا ازطریق گمرکات استان خبر داد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای امسال تاکنون 120 هزار و 208 تن چای خشک، انواع مرکبات، صیفی جات و خشکبار به ارزش هزار و 300 میلیون ریال به خارج از کشور صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان محصول به کشورهای آلمان، لهستان، انگلیس، هلند، فرانسه، کینیا، ترکیه، روسیه، ازبکستان، اندونزی، امارات، اکراین، اردن، مصر، تاجیکستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است که در مقایسه با پارسال 13 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: دراین مدت 329 هزار و 146 متر مربع چوب از طریق مبادی ورودی استان وارد کشور شد.

کد مطلب 1236228

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