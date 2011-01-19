به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از سه دفتر به نامهای "فرستاده شفا نویس اردیبهشت"، "گفتگو در محراب" و "خوشباشان عهد کیمیافروش" تشکیل شده است،112 شعر از صالحی را دربر می‌گیرد.

عناوین برخی از اشعار این مجموعه عبارتند از : در غیاب تو، جنگ و صلح، آب، برات، کبریت، در کتابها، سفر در برف سرخ، عبادت، پاره‌های بریده بریده باد و پیادگان یک روز پاییزی.

شاعر در یادداشت ابتدای کتاب عنوان کرده است: من برایت از شعر می‌نویسم، شعر می‌نویسم، از شفا می‌نویسم، شفا می‌نویسم. تکلیف ما رعایت رویاست. زندگی در شفا ادامه دارد، عشق ادامه دارد، امید ادامه دارد. من هم یکی از میان شما، یکی از شما، از همین بسیاران بی‌دریغم. بسیارانی در من زیسته و من در بسیارانی زندگی کرده‌ام. ما زنده می‌مانیم، ما باید زنده بمانیم.

در شعر "زرنیخ و اضطراب" می‌خوانیم: خواب می‌دیدم انگار/ انگار جایی در وحشت واژه‌ها/ مُنجمان مرگ آگاه/ با گوساله سامری سخن می‌گفتند./ ما هم آنجا بودیم/ ما هم در سایه جانوری عجیب نشسته بودیم.

کتاب "ما نباید بمیریم رویاها بی‌مادر می‌شوند" با شمارگان 3000 نسخه در 312 صفحه و به قیمت 5500 تومان منتشر شده است.