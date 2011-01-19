انتقاد فرماندار شیراز از عدم توجه به مفاخر و مشاهیر

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در چهارمین ستاد دهه فجر شهرستان شیراز با اشاره به چهره های ماندگاری چون میرزای شیرازی اول و دوم، مجتهدلاری، مجتهد فال اسیری، محلاتی بزرگ ناصر دیوان کازرونی، امام قلی خان، شهید آیت اله دستغیب و ... در استان فارس، گفت: من به عنوان یک فارسی و نه به عنوان یک فرماندار می‌پرسم که در جهت شناساندن بیشتر این مفاخر چه کرده ایم.

وی با بیان اینکه امروز نیاز جدی داریم که این مفاخر و شخصیتها وارد متن زندگی مردم شوند، خاطرنشان کرد: مفاخر شیراز و استان فارس در گمنامی به سر می‌برند.

فرماندار شیراز با بیان اینکه باید خدمات ارزشمند مفاخر شهر را فریاد زد تاکید کرد: کار فرهنگی زنده نگه داشتن الگوهای مجسم و چهره های بین المللی ماست.

وی در ادامه از آغاز به کارستاد ساماندهی فرهنگی شیراز خبر داد و افزود: همان طور که نارسایی و مفاسد اقتصادی را پیگیری می کنیم موارد فرهنگی را نیز در اولویت قرا داده ایم و با آغاز به کار این ستاد فرهنگی کارهای مهم و تاثیر گذاری را انجام خواهیم داد.

فرماندار شیراز با طرح این پرسش که اگر چنین بزرگان و مفاخری در استانی همچون اصفهان بود آیا اینگونه با آنها برخورد می‌شد، گفت: تندیس این مجاهدان راه آزادی ومبارزه با استبداد و استعمار کجاست.

قاسمی اضافه کرد: اگر این بزرگان در استانهای دیگر بودند تاکنون دهها فیلم، سریال و بنای یادبود از آنها ساخته شده بود.

وی در این رهگذر و در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام کار بنیادین از سوی دستگاههای فرهنگی و اجرایی خواستار شد و اظهار داشت: اگر برای نسل جدید و امروز الگوسازی نشود ارتباطش با گذشته قطع می شد و در مقابل تهاجم فرهنگی شکست خواهد خورد.

وی تصریح کرد: شاید در حد برپایی یک همایش یا یک کنگره در جهت شناساندن بیشتر مفاخر ملی و مذهبی کار انجام گرفته باشد اما انتظار این بود که در سالهای اخیر اقدامات گسترده تری در این زمینه شکل گیرد.

قاسمی با تاکید بر توجه جدی به بحث فرهنگ، متذکر شد: با توجه به مطالعات انجام شده به زودی در بحثهای فرهنگی هم ورود جدی می کنیم.

وی گفت: باید با اصلاح پاره ای ازروندها جهش چشمگیری را در بحث فرهنگی داشته باشیم.

فرماندار شیراز اضافه کرد: فارس در میان استانهای ایران دارای جایگاهی منحصر به فرد و ویژه است، این خطه مهد تمدن کهن ایران بوده تا بدان حد که دیگران، اعم از اعراب یا اروپائیان ایران را با نام فارس می‌شناختند به عنوان نمونه "فرس" در عربی و "پرشیا" در انگلیسی گواه این مدعاست و نیز نام زبان ما ایرانیان که " فارسی" خوانده می‌شود.

وی افزود: فارسیان نه تنها پیشگام تمدن ایران باستان بوده اند بلکه در دوران اسلامی نیز سهمی بزرگ در تمدن اسلامی ایفا کردند و شخصیتهایی چون سلمان فارسی از بزرگان اصحاب پیامبر اکرم (ص) بودند.

وی سهم فارسیان را در گسترش اسلامی بزرگ وارزشمند دانست و ادامه داد: این تجار فارسی و شیرازی بودند که اسلام را در قاره آفریقا و در شرق تا هند و چین و اندونزی گسترش دادند وجود سنگ قبرهای منقوش به اشعار سعدی و حافظ در خاور دور گواه این مدعاست به یاد داشته باشیم که بنای" تاج محل" که یکی از شاهکارهای معماری جهان است به دست یک معمار شیرازی به نام"عیسی خان شیرازی" احداث شد و کتیبه های آن را یک خطاط شیرازی به نام"امانت خان شیرازی" نگاشت.

قاسمی اضافه کرد: این وضع تا دوران قاجاریه ادامه داشت، میرزا محمد حسن شیرازی "میرزای اول" بانی نهضت تنباکو بود و میرزا نقی شیرازی"میرزای دوم" رهبر انقلاب 1920 عراق علیه استعمار تجاوزگر انگلیس، فارس از پیشتازان انقلاب مشروطه بود و سهم بزرگی در این نهضت ایفا کرد؛ سهمی که کمتر شناخته شده است.

وی ادامه داد: بزرگانی چون آیت الله حاج سیدعبدالحسین مجتهد لاری از آغازگران و مجاهدان بزرگ دوران مشروطه بود و این عامل نامدار در سال 1336 قمری پرچم جهاد علیه اشتغالگران انگلیس را برافراشت و در خان خویش شیراز جنگی بزرگ میان عشایر مجاهد با قوای انگلیس در گرفت که به نوشته مورخین حدود 30هزار نفر مردم فارس درآن شرکت کردند و به شکست قوای انگلیس و عقب نشینی آن تا باغ عفیف آباد شیراز انجامید.

قاسمی در ادامه افزود: هنوز هم فریاد مجتهد لاری که می گوید: "واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه به دولت حق اسلامیه" به گوش می رسد، مجتهد لاری با عقیده راسخ به اصل ولایت فقیه توانست حکومت اسلامی را برپا کند.

رئیس شورای تامین شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به خطر گسترش فرقه ضاله اشاره کرد و خواستار اقدام مدبرانه و هوشمندانه علما، روحانیون و مسئولان شد.