اعزام کاروان از آمریکای لاتین برای کمک به مردم غزه در دستور کار است

حسین رویوران معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در حاشیه همایش "غزه، نماد مقاومت" در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحولات نوینی که هم اکنون در ساختار بین الملل اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در حال حاضرتحولی در ساختار بین المللی اتفاق افتاده است بطوریکه بخشی از فرآیند تصمیم گیری از دولت ها به جامعه مدنی ریزش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه ظهور پدیده ایفای نقش تاثیرگذار سازمانهای مردم نهاد در دو دهه اخیر تحولی را در روابط بین المللی ایجاد کرد است، گفت: شکست فرآیند محاصره غزه کلا یک فرایند مردم نهادی است که هیچ دولتی تاکنون در آن شرکت نداشته و رژیم صهیونیستی را واقعا به چالش کشیده است.

معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین حرکت هایی که بصورت دریایی و زمینی برای شکست حصر غزه در قالب کاروانهای صلح و آزادی شکل گرفته است را نشانه اجماع بین المللی ملتهای آزاده دنیا دانست و افزود: این کاروانها تاکنون از اروپا، آفریقا و آسیا به غزه اعزام شده است که اعزام کاروان از آمریکای لاتین برای کمک به مردم غزه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه چنین اقدامات خودجوشی از سوی ملتهای آزاده دنیا نشان دهنده آن است که سازمانهای مردم نهاد یک بازیگر سیاسی در کنار دولتها در عرصه بین المللی هستند، گفت: حرکت های مردمی حرکت هایی است که در چارچوب دیپلماسی عمومی تعریف می شود با این تفاوت که در دیپلمات های عمومی هم دولت می تواند بازیگر آن باشد و هم سازمانهای مردم نهاد در حالی که کارهایی مثل اعزام کاروان صلح و آزادی برای شکست محاصره غزه صرفا از سوی سازمانهای مردم نهاد شکل می گیرد.

رویوران با بیان اینکه در ارتباط با مسئله فلسطین دولتها به دلیل وابستگی ها و هم پیمانی های سیاسی خود قادر به انجام کاری نیستند، بطوریکه تاکنون اقدام جدی انجام نداده اند، گفت: اما در عرصه مردمی تشکلهای غیردولتی از وابستگی به قدرتهای بین المللی آزاد هستند لذا راحت تر می توانند عمل کنند و در مسیر این آرمان حرکت کنند.